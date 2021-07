La circulation du Covid-19 en hausse et surtout une « forte augmentation » du variant Delta, signent une « reprise possible de l’épidémie » en Paca, alerte ce mardi soir l’Agence régionale de santé (ARS).

Dans son point quotidien, l’organisme note que, du 28 juin au 4 juillet, « la circulation virale ne baisse plus mais augmente, en particulier dans la tranche d’âge 20-29 ans ». Parallèlement, la « proportion des variants de la mutation L452R est en forte augmentation et s’élève à 64 % ». La positivité est aussi en hausse et le taux d’incidence, à 13 cas pour 100.000 habitants la semaine précédente, atteint désormais 24.

Notamment à Marseille et à Antibes

L’incidence grimpe particulièrement dans les 12e et 16e arrondissements de Marseille (51) mais aussi dans les Alpes-Maritimes​ (31), et notamment autour d’Antibes, dans la communauté d’agglomération de Sophia-Antipolis (43).

Ces évolutions, malgré la tension hospitalière qui continue à diminuer, constituent, selon l’ARS, « un signal d’une reprise possible de l’épidémie » en Paca.