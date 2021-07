Dans un tweet publié à 6 heures ce mardi matin, le TER Sud rappelait « qu’aujourd’hui démarrent les grandes vacances et le Festival de Cannes » et proposait « de voyager » ou encore de « faire un tour sur la Croisette » via son réseau en Paca. C’était sans compter sur une panne géante qui a entraîné « des perturbations sur toute la région » quelques minutes plus tard.

« Entre Nice et Marseille, une panne d’électricité empêche pour le moment les trains de passer », indiquait la SNCF sur les coups de 6h44. Et de précise : « Nos équipes font tout leur possible pour rétablir au plus vite le courant et la circulation. »

Les conditions de circulation sur la région sont en cours de rétablissement.



Des retards sont à prévoir jusqu'à 09h.



Si vous avez des questions, nous sommes là 👩🏽‍💻 https://t.co/Z2FIaUsTuv — SNCF TER SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur (@TERSUD_SNCF) July 6, 2021

Un peu moins d’une heure plus tard, la situation était finalement en cours de rétablissement mais des retards étaient encore à prévoir jusqu’à 9 heures, selon la SNCF.