Dernier jour de contrôle à 21 heures pour les équipes de police de Nice, dans deux jours, le couvre-feu passe à 23 heures.

Les restaurateurs respectent les règles, « ils ont l’habitude et ils ne veulent pas risquer d’être sanctionnés », indique Florence Gavello, commandant divisionnaire fonctionnel.

Ce sont davantage les clients qui « posent problème ».

« On va faire un tour sur le cours Saleya et aux abords des plages », annonce à ses équipiers le capitaine William, qui gère le commandement de nuit de la police nationale à Nice. Lundi soir, soit deux jours avant le décalage du couvre-feu de 21 heures à 23 heures, il partait en patrouille avec quatre effectifs de la brigade spécialisée de terrain (BST) après avoir fait « un point vidéo » pour « voir les lieux à forte densité ».

Il est 20h30 sur le cours Saleya, la principale rue piétonne du Vieux Nice. Les bars et les restaurants se succèdent. « Tout ce qu’il y avait d’à peu près va automatiquement s’arranger avec le simple fait de nous voir », affirme le capitaine en s’avançant vers des gérants où les tables sont encore occupées cinq minutes avant le début du couvre-feu.

« A 20 h 58, il n’y a plus personne »

Au Babel Babel sur le quai des Etats-Unis, des clients traînent alors que 21 heures à sonner depuis une bonne dizaine de minutes. L’occasion pour William et ses coéquipiers d’indiquer le montant de l’amende qu’ils risquent, 135 euros, tout en rappelant les responsabilités du gérant. Ce dernier assure qu’il ne joue pas mais il a besoin de « son gagne-pain ». « L’organisation est difficile, d’autant plus qu’elle dure trois semaines. C’est difficile de frustrer les clients parce que sans eux, je ne travaille plus, surtout après huit mois de fermeture. Avec le couvre-feu à 23 heures, on aura plus de flexibilité pour gérer. »

Les policiers ont l’habitude des « excuses ». « Si ce ne sont pas les problèmes de machines à carte bleue, on nous montre ceux d’en face qui font la même chose », indique un des membres de la brigade.

Aux 3 Diables, Didier a déjà vu trois fois la brigade passer dans son établissement depuis la réouverture. « Dans deux jours, deux nuits, ça ira déjà mieux, lâche-t-il en pensant à la prochaine étape de déconfinement. On vient nous mettre la pression mais de l’autre côté, sur la promenade des Anglais, il y a 350 personnes à gérer. Nous, à 20h58, il n’y a plus personne. »

Des renforts face à la densité de population sur la plage

Justement, de l’autre côté, sur la promenade des Anglais et la plage, il y a effectivement « plus de 200 personnes » qui semblent vouloir « prolonger la fête ». Pour faire évacuer les lieux, William appelle deux équipages de la police municipale en renfort ainsi qu’un équipage de police secours. Dès les premiers pas sur les galets, la brigade tombe sur une personne qui semble inconsciente, une bouteille de whisky vide à quelques centimètres d’elle. Pendant qu’une autre équipe s’occupe de vider la plage, William va gérer l’urgence.

« Les personnes se déportent vers la plage à la fermeture des bars mais ne viennent pas les mains vides. Ce sont des boissons qu’ils paient moins cher donc ils consomment davantage. Si elle avait dû payer chaque verre, je ne suis pas sûre qu’elle aurait été dans cet état », commente-t-il.

En attendant les pompiers et l’évacuation, les agents municipaux ont fait partir tout le monde du bord de mer. « C’est plus simple quand on y va tôt, quand il n’y a pas encore trop d’alcool », précise l’un d’entre eux. A 22 h, les axes ciblés sont alors vidés, la personne en coma éthylique a été prise en charge et mise hors de danger, et aucune verbalisation n’a été dressée. Pour William, « c’est à partir de mercredi que ça sera compliqué ».