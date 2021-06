Les terrasses du cours Saleya à Nice, le 17 mai 2021 (Illustration) — L. Urman / SIPA

Du 9 au 30 juin, parallèlement à la troisième étape du déconfinement avec le décalage du couvre-feu à 23 heures, l’ouverture à la clientèle à 50 % en salle et 100 % en extérieur, la ville de Nice a décidé de « soutenir ses restaurateurs ». Durant cette période, plusieurs rues commerçantes deviendront totalement piétonnes.

Cette piétonnisation concerne la rue Delille, entre la place Marshall et la rue Gioffredo, déjà piétonne du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, mais pérennisée dès le 9 juin, du lundi au dimanche. « La circulation sera possible pour les ayants droit et véhicules d’intérêt général, et autorisée de 4 heures à 11 heures pour les livraisons », a indiqué la mairie.

Des animations musicales ambulatoires

L’accès exclusif aux piétons concerne également l’intégralité de la rue Chauvain, du vendredi 18 heures 30 au dimanche 22 heures 30. Mais aussi, la portion de la rue Alberti entre les rues Gioffredo et Hôtel des Postes, les jeudis de 18 heures 30 à 22 heures 30 et la rue Lascaris entre les rues Bavastro et Guisol, les samedis de 18 heures 30 à 22 heures 30.

La mairie a annoncé que des animations musicales ambulatoires seront proposées lors de « ces soirées piétonnes » tout en veillant au « strict respect des gestes barrières et de la qualité de vie des riverains ». Elle a également précisé que « des déviations seront mises en place pour les lignes de bus concernées » et que « les accès seront maintenus pour les services de secours ».