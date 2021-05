Le centre de vaccination du Palais des Expositions, à Nice — SYSPEO/SIPA

Comment expliquer que les Alpes-Maritimes, restés de longues semaines le département de France métropolitaine le plus touché par l’épidémie de Covid-19, soient aujourd’hui parmi les meilleurs élèves ? Et de loin. Poursuivant sa décrue entamée depuis le milieu du mois de février, la zone vient même de passer en dessous d’un palier très symbolique.

Sur la carte de France du « taux d’incidence », elle s’affiche désormais en vert, synonyme d’un nombre de cas de Covid-19 pour 100.000 habitants inférieur à 50, 48 exactement jeudi, selon Santé publique France. Et c’est une première depuis juin 2020.

Des « vagues pulsatiles »

Effet d’une vaccination plus large qu’ailleurs, restrictions, climat, habitudes de vie ou encore évolution normale de cette troisième vague ? Pour le Pr Michel Carles, infectiologue au CHU de Nice, il « ne peut pas y avoir qu’une seule justification ».

« C’est sans doute un peu tout ça à la fois, explique le spécialiste à 20 Minutes. Il est difficile de déterminer avec certitude si ce sont des mesures particulières [le littoral azuréen était concerné avec quelques autres par un confinement le week-end fin février] ou l’évolution naturelle de cette maladie infectieuse, avec des vagues pulsatiles, qui ont fait le plus d’effet. Mais vu que le pic est monté plus vite qu’ailleurs dans les Alpes-Maritimes, il est normal qu’il redescende également avant. »

La vaccination encouragée pour les soignants

La vaccination a sans doute également joué, selon l’infectiologue. « Je ne sais pas s’il y en a plus qu’ailleurs mais en tout cas des opérations coup de poing, notamment à Nice, ont permis de protéger certains publics plus massivement plus rapidement », rappelle-t-il.

Au 18 mai, selon les dernières données disponibles de l’Agence régionale de santé (ARS) Paca, 36,84 % des habitants des Alpes-Maritimes, tous publics confondus, avaient reçu au moins une injection de sérum anti-Covid-19. Soit tout de même plus que dans les Bouches du Rhône (31,56 %) où le taux d’incidence s’établissait à 104 jeudi.

Quoi qu’il en soit, pour que cette situation perdure sur la Côte d’Azur, et alors que le déconfinement a commencé, le Pr Michel Carles appelle « à ce que tout le monde continue à respecter les gestes barrières et à aérer les espaces clos ». « Il faut également poursuivre la vaccination rapidement et toujours plus largement, dit-il, évoquant aussi les soignants. J’ai appris que dans certains Ehpad plus de 50 % ne sont toujours pas vaccinés. Il faut que ça change. »