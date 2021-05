Un chien se balade sur la Croisette, à Cannes (Illustration) — AFP PHOTO / FRED DUFOUR

Après avoir posté des messages sur les réseaux sociaux, la propriétaire du chien perdu a reçu énormément de soutien et d’entraide pour essayer de le retrouver.

Tous les jours, elle recevait des messages avec de nouvelles informations.

Une semaine après, elle peut serrer à nouveau dans ses bras son animal de compagnie après un périple digne d’un film.

C’est une histoire peu banale. Le mois dernier, Clara, gérante d’un restaurant parisien, a retrouvé son chien perdu depuis une semaine grâce à une impressionnante mobilisation sur les réseaux sociaux à plus de 900 km de chez elle. Selon les informations du quotidien Le Parisien, une personne sans domicile fixe avait enlevé « Ziggy », un Jack Russell croisé chihuahua, à Paris pour l’emmener faire la manche avec lui à Cannes.

Le 12 avril, la restauratrice finit son service et se rend compte que son animal de compagnie n’est plus là. Après plusieurs heures de recherche, désespérée, elle poste des messages sur les réseaux sociaux. Très vite, « l’information devient virale, c’est partagé des milliers de fois », commente la propriétaire de Ziggy au quotidien national. Les internautes réagissent et indiquent avoir vu le chien sur le quai des Universités puis sur le quai Branly aux côtés d’un sans-abri. Une cliente lui confiera le jour d’après avoir vu un homme prendre le chien et pensé qu’elle le connaissait. Tous les jours, la jeune femme reçoit des signalements avec de plus en plus d’informations.

Capture d'écran de l'avis de recherche de Ziggy sur le site Chien-perdu.org - Chien-perdu.org

Après une semaine dans la rue, le chien voyage « comme un millionnaire »

Une semaine après la disparition de Ziggy, le lundi 19 avril, Clara s’aperçoit que le groupe WhatsApp qu’elle avait créé pour retrouver son chien « sature ». « Un des membres a envoyé une photo et tout le monde était sûr que c’est lui, explique-t-elle au Parisien. Sauf que c’était à Cannes ! »

C’est Maria, très active dans la recherche depuis le début, qui a envoyé la photo. Alors qu’elle ratait son train à Cannes, elle tombe sur Ziggy et le SDF. Elle appelle alors la vétérinaire la plus proche qui arrive immédiatement pour identifier le chiot grâce à sa puce. Il s’agissait effectivement de l’animal de compagnie de Clara !

L’histoire se termine comme dans un film. Après avoir vécu une semaine dans la rue, Ziggy va retrouver sa maîtresse à Avignon, transporté « comme un millionnaire », grâce à une amie pilote d’avion privé.