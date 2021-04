La future aile « luxe » de Cap3000 est entrée dans sa phase finale — F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Dans les Alpes-Maritimes, plusieurs importants chantiers accusent quelques mois ou même années de retard, notamment du fait de la crise sanitaire.

Les travaux s’accélèrent pour permettre l’ouverture, dès que la situation le permettra, de ces mastodontes du commerce.

Ils ne sont pas « essentiels » pour la plupart. Mais ces centres commerciaux en travaux font tout pour être prêts à ouvrir rapidement, dès que l’évolution de la crise sanitaire le permettra. Zoom sur les chantiers azuréens qui sont en cours de finalisation.

Cap3000 achèvera sa mue en juin avec son aile luxe

Entamé en 2014 à Saint-Laurent-du-Var, le gigantesque chantier de modernisation et d’agrandissement de Cap3000 se termine avec sa toute nouvelle aile consacrée au luxe. Ces 8.000 derniers mètres carrés accueilleront, dès le 15 juin, 45 nouvelles boutiques et restaurants, dont un étoilé. De Fursac, Hugo Boss, Weston, Tommy Hilfiger et Lancel seront notamment de la partie.

Carrefour Lingostière dans les starting-blocks

A l’ouest de Nice, le centre commercial Carrefour Lingostière termine son extension comprenant 50 nouvelles boutiques (Cultura, H & M, Kiabi, Mango, Repaire des Sorciers, etc.), pour une ouverture dans le courant du printemps, indique l’enseigne. Les derniers travaux d’aménagement sont en cours.

Iconic prêt pour la fin de l’année

Le futur « diamant » de la gare de Nice-ville et ses 19.000 m2 de commerces, d’hôtel et de bureaux doivent accueillir leurs premiers visiteurs fin 2021. « Après un arrêt du chantier lors du premier confinement et la mise en œuvre des mesures barrières et de l’éclatement des postes de travail, le chantier avance à nouveau à une cadence rapide », assure la mairie au sujet du projet Iconic.

Ikea lèvera le rideau au printemps 2022

Avec quelques années de retards sur le calendrier initial, la marque suédoise ouvrira son premier grand magasin de la Côte d’Azur (24.000 m2) au « printemps 2022 » dans la plaine du Var, confirme-t-elle à 20 Minutes. Le gros œuvre est terminé et les « travaux de clos-couvert » ont débuté en janvier. Tout comme « le recrutement de l’équipe d’encadrement ».