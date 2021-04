Des travaux d'urgences sont en cours sur un ouvrage d'art menacé entre Fontan et Saint-Dalmas-de-Tende. — SNCF Réseau

Les travaux avancent dans la vallée de la Vésubie. Le Vésubia Moutain Park pourra rouvrir le 21 juin et quatre loups réintégreront le Parc Alpha cet été.

Malgré une aide continue depuis six mois de la part de bénévoles dans les associations, « les habitants ont toujours besoin d’aide », estime le président des « Week-ends solidaires », Gil Marsalla.

Plus de 1.100 km de sentiers de randonnées ont été endommagés. La priorité est donnée est donnée à la restauration des GR, à l’accès aux refuges du massif et à la sécurisation de randonnées familiales pour cette activité prisée lors de la saison estivale.

Début octobre 2020, la tempête Alex dévastait une partie du territoire des Alpes-Maritimes. Le conseil départemental estime à plus d’un milliard le montant pour tout reconstruire. Ce vendredi, dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron, les élus du département ont reproché à l’Etat de tarder à débloquer les « centaines de millions d’euros » promis par le président lors de sa venue sur les lieux dix jours après la catastrophe. Six mois après, 20 Minutes fait le point sur ce qu’il reste à faire.

Les routes sont en bonne voie

Le département des Alpes-Maritimes a précisé son calendrier des travaux dans les différentes vallées. Dans la Roya, la chaussée entre Breil et la frontière italienne devrait être complètement reconstruite fin avril. Le pont du Perthus sera accessible de façon définitive pour juillet. Ceux d’Ambo et du Cairos seront livrés mi-2022. Dans la Vésubie, le Vésubia Moutain Park rouvrira le 21 juin et quatre loups pourront réintroduire le Parc Alpha cet été. À Roquebillière, la reconstruction du plan d’eau est prévue pour l’été 2022. Du côté de la métropole, la dernière opération concernant les routes dans la vallée du Var prend fin ce vendredi. Dans la Tinée, huit des quatorze chantiers ont été livrés. Pour la route de Tournefort, dont une partie avait été détruite, six des treize opérations sont en cours d’achèvement, cinq sont terminées et deux doivent débuter à la fin du mois.

La ligne de train, en retard

À l’origine, Nice-Tende devait rouvrir le 18 janvier. Ce sera finalement, « une reprise de la circulation d’ici début mai, indique SNCF Réseau. Mais d’abord en vitesse réduite sur le mur à arcatures pour observer le comportement de l’ouvrage ». À Saint-Dalmas-de-Tende, les travaux de confortement de voie, « seront terminés d’ici un mois ». En juin, les travaux du tunnel Paganin débuteront pour lever la limitation de vitesse. À Viévola, la reconstruction du remblai est prévue pour le second semestre 2021. SNCF Réseau précise que les travaux de reconstruction et de maintenance « resteront à réaliser pendant les trois prochaines années ».

Les habitants ont toujours besoin d’aide

Depuis la catastrophe, des bénévoles des « Week-ends solidaires » se rendent chaque samedi dans les vallées pour aider les sinistrés. « Il faut continuer, indique Gil Marsalla, président de l’association. On a de plus en plus de demandes. On est passé d’un chantier par semaine à trois. Ça va durer des années. » Il rappelle que Tende a « perdu 400 habitants ». « Les gens attendent la réouverture des commerces pour retrouver un semblant de vie normale. »

Plus de 1.100 km de sentiers affectés

Le Conseil départemental a annoncé le déploiement de renforts pour la remise en état des 1.100 km de sentiers endommagés. La priorité est donnée à la restauration des GR, à l’accès aux refuges du massif et à la sécurisation de randonnées familiales. Une mise à jour des opérations en temps réel est prévue sur le site Randoxygène.