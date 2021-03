La police nationale et municipale mènent des opérations de sécurité lors des périodes de confinement dans le département — E. Martin / ANP / 20 Minutes

Les opérations de sécurité sont effectuées ponctuellement, en plus des missions des policiers, sur les communes du littoral azuréen, du vendredi 18 heures au lundi 6 heures, c’est-à-dire, pendant le confinement partiel et localisé.

Après une heure et demie de patrouille dans le quartier des Moulins à Nice, 28 personnes ont été contrôlées, onze ont été verbalisées pour non-respect du confinement, sept pour non-port du masque.

Troisième week-end de confinement partiel et localisé, troisième week-end d’opérations spéciales pour les forces de l’ordre. En plus des missions « classiques », les policiers nationaux et municipaux opèrent des contrôles ponctuels dans toutes les communes confinées des Alpes-Maritimes. Reportage en immersion samedi soir dans le quartier des Moulins à Nice Ouest.

19 h 30. « Les renforts de CRS ont circulé toute la journée dans le quartier, indique Pascal, major de l’opération nuit au commissariat de police subdivisionnaire de Nice Ouest. Le message devrait avoir été compris. » Avec les nouvelles restrictions sanitaires, les mobiles sont venus en renfort. Huit véhicules sillonnent la ville. La cinquantaine de CRS reste jusqu’à 20 heures. Pour l’opération de ce soir, les effectifs se composent de 25 policiers nationaux et cinq agents municipaux. Six personnes en civil de la Bac (brigade anticriminalité) sont aussi présentes pour « se fondre dans la masse » et « prendre en flagrant délit ».

« On n’est plus dans l’éducatif mais dans le répressif »

19 h 45. Départ de la patrouille en pédestre. « Les Moulins est un quartier de reconquête républicaine », indique Florence Gavello, commandant divisionnaire fonctionnel. Autrement dit, un quartier « sensible » de Nice. Pascal reprend : « Il y a quatre axes essentiellement piéton. On a quand même un fourgon qui tourne autour, avec l’artillerie lourde, juste au cas où ». Michel, un autre major, prévient : « Il ne faut pas rester sous les lampadaires. En règle générale, quand on circule, en moins de vingt minutes tout le monde est au courant. Mais finalement, si plus personne n’est dans les rues, notre mission est accomplie. »

Au bout de dix minutes, deux jeunes hommes se font contrôler. L’un d’entre eux n’a pas de masque. Ils n’ont pas non plus d’attestation. « Ils sortent pour voir les copains », indique l’un des policiers. Ce sera 135 euros d’amende. « Après un an depuis le début du premier confinement, on n’est plus dans l’éducatif mais dans le répressif », signale le commandant Gavello.

Sur la place Amaryllis, en plein cœur du quartier, tout est calme. Seul le bruit des vies dans les appartements résonne entre les tours. Les policiers se sont divisés. « La section connaît parfaitement les lieux, indique Florence Gavello. Ils ont l’habitude de ce labyrinthe. » Une personne arrive. Elle fait demi-tour. Une autre équipe l’attend de l’autre côté d’un bâtiment. « J’allais juste chercher ma manette de PlayStation », se justifie l’homme interpellé. « Vous êtes sans masque, sans pièce d’identité et vous êtes dehors alors qu’il est 20 heures. Vous ne respectez pas les règles en vigueur », lui rappelle un des policiers. Le contrevenant essaie de négocier. Ça ne durera pas longtemps. « Ils ont tous une bonne excuse. 100 % des personnes qu’on croise demande une faveur », lâche le policier.

Vingt-huit personnes contrôlées, dix-huit verbalisations

Au total, après une heure et demie de patrouille, l’ensemble des effectifs a contrôlé 28 personnes. « On avait un gros dispositif donc ça a dû dissuader, c’était assez calme ce soir, estime le major de l’opération de nuit. Onze verbalisations ont été dressées pour non-respect du confinement et sept pour non-port du masque. Après, il y en avait qui cumulaient plusieurs infractions mais on n’en constatait qu’une. On n’est pas là pour verbaliser, on veut surtout faire prendre conscience de la loi. » Michel conclut : « Finalement, il n’y a pas plus de personnes qui ne respectent pas les consignes dans ce quartier que dans le centre de Nice ».

« Le but, c’est qu’on voit qu’on est présent pour assurer la tranquillité et la sécurité de tous. Si chaque citoyen y met du sien, on sortira plus vite de cette crise sanitaire », ajoute le commandant Gavello.

Après cette opération, « tout le monde reprend ses activités, précise-t-elle. Certains finissent à 2 heures du matin. Le major est en service jusqu’à 6 heures ». Ce genre d’opération commune sera réalisé jusqu’à la fin du confinement partiel, c’est-à-dire, lundi 6 heures… mais « elle pourra être reconduite dès vendredi 18 heures si les mesures sont prolongées ».