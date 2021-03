FAKE OFF L’avocat Yassine Bouzrou, intervenu notamment aux côtés de la famille d’Adama Traoré, a partagé une vidéo qui a suscité de vives réactions sur Twitter

Le tweet publié par l'avocat Yassine Bouzrou avait déjà été partagé près de 13.000 fois ce vendredi matin — Capture d'écran Twitter

La vidéo d’un contrôle policier est devenue virale sur Twitter. A l’origine de sa diffusion, l’avocat Yassine Bouzrou dénonce une « agression sexuelle ».

La police nationale dément fermement et assure que la palpation de sécurité de la conductrice a été réalisé par une policière.

Et d’assurer que le contrôle s’est déroulé « dans le respect des gestes techniques ».

La séquence ne dure que sept secondes mais a déjà suscité des milliers de réactions. On y voit, en plongée, un membre des forces de l’ordre procéder à la palpation d’une femme au niveau du torse et de la poitrine. Une légende situe la scène dans le quartier des Moulins, à l’ouest de Nice. Publiée jeudi sur Twitter par l’avocat Yassine Bouzrou, intervenu en particulier aux côtés de la famille d’Adama Traoré, la vidéo avait déjà été partagée près de 13.000 fois ce vendredi, souvent accompagnée de commentaires indignés ou s’interrogeant sur le genre de la personne réalisant le contrôle.

« Ce n’est pas une palpation de sécurité mais une agression sexuelle. Beaucoup s’en plaignent mais peu ont la chance d’avoir une vidéo », commente pour sa part l’avocat pénaliste, accusé par certains internautes de faire du #policebashing sans avoir « tous les éléments ».

FAKE OFF

« Saisie » par de « nombreux signalements » et sollicitée par 20 Minutes, la police nationale a établi le contexte de ce contrôle. La vidéo date « du 10 mars, lors d’un contrôle dans le quartier des Moulins », confirme-t-on du côté du service d’information et de la communication de la police nationale (Sicop). L’opération s’est déroulée « au cours d’une patrouille, près d’un point de deal », après la « découverte de stups sur le passager d’un véhicule, verbalisé pour ces faits ». Et c’est la conductrice de ce véhicule que l’on voit sur les images.

« C’est une femme, membre d’un équipage de la compagnie d’intervention de Nice, qui a procédé à cette palpation comme c’est la règle lorsque c’est une femme qui est contrôlée », note encore le Sicop, selon lequel l’opération s’est déroulée « dans le respect des gestes techniques ». « Il n’y a pas de débat. Cette palpation a été réalisée dans les règles de l’art. Il n’y a aucun problème sur les gestes effectués », assure également Nicolas Vincent, secrétaire départemental du syndicat Alliance police dans les Alpes-Maritimes.

Selon l’article R434-16 du code de la sécurité intérieure, « la palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté » qui ne « revêt pas un caractère systématique » et elle doit être pratiquée à l’abri du regard du public » lorsque « les circonstances le permettent ».