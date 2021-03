Le Mipim réunit d'habitude plus de 25.000 participants — ASM / Sipa

Pour sa première édition en présentiel depuis 2019, le Mipim, rendez-vous mondial des professionnels de l’immobilier, espère réunir à Cannes entre 5.000 et 10.000 participants, les 7 et 8 septembre, si la situation sanitaire le permet. Il y a deux ans, plus de 28.000 personnes venues de plus de 100 pays s’étaient réunies sur la Croisette.

Le salon, qui devait initialement se tenir en juin dernier après avoir été annulé en mars 2020 en pleine explosion de la pandémie de Covid-19, a depuis développé du contenu dématérialisé. « Le digital a fait le tampon pendant ces 12 à 18 mois mais ne suffit pas », explique le directeur du Mipim, Ronan Vaspart.

L’édition 2021 du salon se tiendra dans un format resserré sur deux jours au Palais des festivals en attendant son retour aux dates habituelles, du 15 au 18 mars 2022. Il s’agira d’une édition « hybride » avec une plateforme digitale qui proposera des retransmissions des rendez-vous d’affaires, de l’espace d’exposition et des conférences.