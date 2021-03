Un policer effectue un contrôle sur la promenade des Anglais, à Nice, dans le cadre du confinement ordonné dans le cadre de la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus en mars 2020 — SYSPEO/SIPA

Le porte-parole du gouvernement a annoncé mercredi le prolongement du confinement le week-end pour les 63 communes du littoral azuréen.

Un référé liberté vient d’être déposé évoquant que « la seule norme valable pour la privation d’une liberté est la prise d’un arrêté écrit et motivé ».

241 citoyens avaient déjà contesté les premières mesures de confinement partiel le week-end. Le tribunal administratif puis le conseil d’État ont rejeté leur requête.

Aussitôt annoncé, aussitôt attaqué. Un référé liberté vient d’être déposé contre le confinement partiel prolongé à ce week-end pour les communes du littoral des Alpes-Maritimes. Les mesures ont été annoncées par Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, ce mercredi.

Les requérants sont les mêmes 241 citoyens qui avaient attaqué l’arrêté préfectoral sur le confinement partiel et localisé des 27 et 28 février puis des 6 et 7 mars. Mercredi dernier, le tribunal administratif de Nice rendait bien légale cette décision. Porté jusqu’en conseil d’État, le référé liberté a également été rejeté mardi.

Cette fois, les 241 personnes évoquent, à travers leurs avocats Mes Xavier Fruton et Zia Oloumi, la façon dont la décision a été diffusée. « Nous avons donc déposé un nouveau référé liberté pour enjoindre le représentant de l’état de préciser sous 24 heures les motivations de l’annonce faite par conférence de presse, rappelant à nouveau que dans un état de droit la seule norme valable pour la privation d’une liberté est la prise d’un arrêté écrit et motivé », communiquent-ils.

Ils demandent également à l’Agence régionale de santé de « communiquer les différentes méthodes de calcul pour arriver aux chiffres communiqués également par voie de presse ». Ils estiment qu’un « chiffre seul, sans le moyen d’en vérifier l’origine, la compilation, la base de comparaison, en somme sa véracité, ne peut servir de base à une privation de liberté ».

Les chiffres en légère baisse

Les chiffres, justement, indiquent une légère « diminution de l’incidence et de l’épidémie », a indiqué le porte-parole du gouvernement lors des annonces. Le nombre de cas de Covid-19 pour 100.000 habitants est passé de 594 à 473 en une semaine dans le département. Un point sera fait la semaine prochaine pour voir si la tendance se poursuit et « envisager de lever la mesure », précise-t-il.

Selon les dernières données publiées par l’Agence régionale de santé (ARS) Paca, 115 personnes (soit 10 de moins en 24 heures) étaient en réanimation dans le département ce mercredi. La capacité initiale de ces services est toujours très largement dépassée (132,2 %) et 85,1 % des lits (y compris ceux spécialement libérés) sont occupés.