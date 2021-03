Les sorties pourront se faire aussi sur la promenade des Anglais pour ce nouveau week-end de confinement — SYSPEO/SIPA

Les balades et les activités sportives seront autorisées sur la promenade des Anglais et les plages de Nice, samedi et dimanche, alors qu’ un nouveau week-end de confinement a été annoncé ce mercredi par le gouvernement pour le littoral azuréen.

Il avait été décidé leur fermeture lors de l’application de cette mesure, les 27 et 28 février ainsi que les 6 et 7 mars, mais Christian Estrosi y a renoncé alors que « le taux d’incidence [le nombre de cas de Covid-19 pour 100.000 habitants] » est passé « de 642 » le 24 janvier « à 484 aujourd’hui » dans les Alpes-Maritimes, a-t-il annoncé ce mercredi soir.

« Je souhaite ouvrir la promenade des Anglais aux piétons et aux cyclistes pour que, sous réserve d’une application stricte des gestes barrières, chacun puisse bénéficier d’espace pour pratiquer une activité physique », a détaillé le maire LR de Nice, après une réunion de son « conseil scientifique local ».

Des balades d’une ou trois heures ?

Un peu plus tôt dans la journée, Christian Estrosi avait également demandé au préfet des Alpes-Maritimes « d’étendre à trois heures, l’autorisation de sortie pour pratiquer une activité physique ou de promenade ».

Les deux premiers week-ends, les habitants des 63 communes concernées avaient droit à des sorties d’une heure dans un rayon de cinq kilomètres. Les déplacements étaient également autorisés pour se rendre à un rendez-vous médical ou pour faire des courses dans des commerces alimentaires. Les services de l’Etat n’avaient pas, ce mercredi soir, donner plus de précision sur les conditions de ce nouveau confinement partiel.