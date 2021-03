METEO Ce mardi après-midi, les secteurs de Mandelieu, Cannes et Antibes ont été les plus touchés

De la grêle tombée en France (Illustration) — SIPA

« Pluies, adaptez votre conduite et réduisez votre vitesse » sur l'A8, indiquait Vinci autoroutes sur Twitter ce mardi après-midi. Bordées par la deux fois-quatre voies, les communes de Valbonne et de Mougins, dans les Alpes-Maritimes, se sont retrouvées sous une « belle couche de grêle », selon des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Plus de 13 mm de précipitation sont finalement tombés, selon les chiffres de Météo-France à 17h.

D’après Météo Côte d’Azur, « l’instabilité était bien présente » dans le département des Alpes-Maritimes avec de nombreux orages. Entre Mandelieu-La Napoule, Cannes et Antibes, des pluies soutenues sont également tombées. Et des impacts de foudre ont été enregistrés.

Un double arc-en-ciel à Antibes

Les averses se sont ensuite dirigées vers les plaines du Var et les côtes, vers Le Muy et Fréjus où le cumul de pluie s’élevait à plus de 10 mm à 17h.

En fin de journée, « les plus fortes averses orageuses se sont évacuées en mer », a précisé Météo Côte d’Azur. Les Antibois ont pu admirer un « double arc-en-ciel » après le passage de l’orage. Le temps devrait s’améliorer en soirée.