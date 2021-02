A Nice, le dimanche 21 février 2021 — F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Le littoral azuréen est soumis à un confinement localisé ce week-end et le suivant, au moins.

Aucun déplacement ne sera autorisé sauf dans certains cas que précise 20 Minutes.

Comme un air de déjà-vu. Dès demain 6 heures, après le couvre-feu déjà en vigueur, les Azuréens vivant dans une des 63 communes du littoral visées par les nouvelles restrictions anti- Covid-19 vont retrouver le confinement. Pour tout le week-end, jusqu’à dimanche 18 heures. Et également le suivant.

Mais alors, que sera-t-il possible de faire (ou non) ? Après plusieurs jours de flou, la préfecture des Alpes-Maritimes a (enfin) publié son arrêté précisant les choses ce vendredi en début d’après-midi.

Une attestation de retour… avec le droit de faire quoi ?

Si les centres commerciaux sont fermés, « l’achat de fournitures professionnelles, de première nécessité » restent autorisés tout comme « les retraits des commandes, les livraisons à domicile ainsi que les déménagements ».

Pour s’aérer, les « déplacements brefs, dans la limite d’une heure par jour et dans un rayon de 5 km autour du domicile » sont également autorisés. Attention toutefois, si vous habitez Nice, il ne sera pas possible d’accéder aux plages, ni au trottoir sud de la promenade des Anglais. Christian Estrosi a pris un arrêté en ce sens ce vendredi. Attention encore, les footings et autre balades après 18 h ne sont pas autorisés non plus. Le couvre-feu reste en vigueur et s’additionne à ce confinement localisé.

Les déplacements « pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit pour une démarche ne pouvant pas être effectuée à distance », « à destination ou en provenance d’un lieu de culte » sont aussi permis.

La question des virées en montagne a été tranchée

La préfecture précise qu’il est possible de participer « à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu public qui ne sont pas interdits », les carnavals étant exclus. Un autre arrêté également publié ce vendredi les interdit « dans toutes les communes du département » jusqu’au 8 mars. Tous les autres déplacements sont proscrits sous peine d’une amende de 135 euros.

Il ne sera par exemple « pas possible de rejoindre sa résidence secondaire dans l’arrière-pays ce week-end », a précisé à Nice-Matin le directeur de cabinet du préfet, Benoît Huber. Les virées en montagne sont donc également interdites sauf « si vous pouvez justifier d’une réservation d’hôtel ou Airbnb » et que vous vous déplacez en dehors « horaires du couvre-feu », explique-t-il encore.

Les Azuréens dont le lieu de résidence est concerné par le confinement et qui sont déjà présents en montagne peuvent également rentrer pendant le week-end, à condition encore de respecter le couvre-feu.