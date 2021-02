Olivier Véran, le 4 février 2021 — Martin BUREAU / AFP

Avec un record de 114 malades du Covid-19 en réa ce jeudi soir, soit 7 de plus que mercredi, l’épidémie n’aura jamais été aussi alarmante dans les Alpes-Maritimes. Les services hospitaliers sont en surchauffe, les taux d’incidence sont au plus haut et le ministre de la Santé, qui juge la « situation très inquiétante », est attendu à Nice samedi.

Si le nombre d’hospitalisations conventionnelles est en légère baisse (-5,7 % en une semaine), dans les services de réanimation de la Côte d’Azur, la capacité initiale est très largement dépassée (131 %) et 94,5 % des lits (y compris ceux spécialement libérés) sont occupés, selon les chiffres de l’Agence régionale de santé (ARS) Paca publiés ce jeudi.

Des décisions ont donc été prises. « Au moins six lits supplémentaires en réa et en soins d’oxygénothérapie » et davantage « en fonction des besoins » vont « être ouverts », annonce à 20 Minutes Romain Alexandre, le délégué départemental de l’ARS. La situation est particulièrement tendue à Nice où le taux d’incidence, le nombre de cas pour 100.000 habitants, dépasse largement 500, bien au-delà du reste de la France.