PROJET Plusieurs associations écologistes se félicitent sur Twitter qu’un prêt non accordé pourrait entraîner l’arrêt du projet

L'aéroport de Nice — F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Des écologistes se félicitent que la Banque européenne d’investissement n’accorde pas de prêt à la société Aéroports de la Côte d’Azur (SACA) pour l’agrandissement de son terminal 2.

Il s’agit d’une information ancienne qui ne remet pas en cause le projet, assure l’aéroport.

« La BEI annule ses prêts pour le projet d’extension de l’aéroport de Nice. » « Bingo ! Belle victoire… » Ce jeudi, plusieurs associations écologistes se félicitent sur Twitter de la décision de la Banque européenne d’investissement de « ne pas accorder de prêt » à la société Aéroports de la Côte d’Azur (SACA) pour l’agrandissement de son terminal 2. Une nouvelle également saluée par les élus EELV de la ville et de la métropole : « Maintenant, en toute logique, le projet d’extension devrait être arrêté ».

Le tweet de Juliette Chesnel-Le Roux, élue écologiste à Nice - Capture d'écran Twitter

Sauf qu’il s’agit d’une décision ancienne, « prise en concertation avec le promoteur », selon la BEI, et qu’elle ne remet « pas du tout en cause » l’agrandissement, assure l’aéroport.

Le projet ajourné mais pas abandonné

Sollicitée par 20 ​Minutes, la BEI indique qu’elle a bien été « interpellée par le réseau Action Climat » sur le sujet « dans un courrier en date du 28 janvier 2021 ». Le président Werner Hoyer a confirmé mercredi à l’ONG « que la BEI ne participerait pas au financement du projet », qui « a fait l’objet d’une instruction par les services de la Banque, préalablement à la pandémie Covid-19 ». Et, précise encore la BEI, « en concertation avec le promoteur, il a néanmoins été décidé de ne pas poursuivre l’instruction ».

« Il s’agit d’une information ancienne, exhumée pour manipuler l’opinion et qui ne remet pas du tout en cause le projet d’agrandissement et de modernisation du terminal 2.3 », a réagi un porte-parole de l’aéroport interrogé par 20 Minutes.

Il y a quelques jours, l’abandon de la construction d’un terminal 4 à Roissy avait déjà donné de l’espoir aux opposants de l’extension de l’aéroport niçois. Le projet prévoit un agrandissement du terminal de 25.211 m2, pour arriver à une surface totale de 97.765 m2. Ajournée du fait de la pandémie, mais pas abandonnée, l’extension devait à l’origine permettre d’accueillir chaque année quatre millions de passagers supplémentaires.