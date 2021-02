Illustration d'ostéopathie. — Pixabay

Une nouvelle femme a porté plainte mardi dernier pour agressions sexuelles contre le fondateur de l’école Atman, sur le campus de Valbonne, à 30 km de Nice.

Des étudiantes mais aussi des patientes accusent Marc Bozzetto de « gestes déplacés » lors de consultations.

Tout a commencé en 2016. Une étudiante porte plainte à Montréal où elle accuse Marc Bozzetto d’agressions sexuelles pendant 90 minutes lors d’un symposium, comme le rapporte Nice-Matin. Quatre ans et demi plus tard, une information judiciaire est ouverte par le parquet de Grasse après les quatre plaintes déposées pour agressions sexuelles ou viols contre le directeur de l’école réputée d’ostéopathie Atman, située à Sophia Antipolis, sur la Côte d’Azur.

Dans le dossier publié ce mardi, six femmes (dont une qui n’a pas porté plainte) que tout oppose, racontent les mêmes histoires. D’après les informations du quotidien, il s’agit de « baisers sur les seins, cunnilingus, masturbation, mots crus, pénétration digitale » que Marc Bozzetto justifiait en évoquant une méthode d’ostéopathie pelvienne. La semaine dernière, une Azuréenne s’est ajoutée à la liste. Elle a décidé de porter plainte contre le fondateur de l’école après avoir lu qu’une information judiciaire s’était ouverte. Les faits qui la concernent se sont déroulés en 2013 lors d’une consultation.

« À ce jour, il n’a été ni convoqué ni mis en examen », a réagi Me Karine Benadava, l’avocate parisienne de Marc Bozzetto. L’ostéopathe de 80 ans aujourd’hui, avait déjà été placé en garde à vue lors de l’ouverture d’une enquête préliminaire en 2018, quand l’affaire a été révélée par France 3 Côte d’Azur.

« Des gestes déplacés » avec ses étudiantes et ses patientes

« On espère maintenant que l’enquête va évoluer rapidement », a commenté Me Julien Darras, avocat d’une trentenaire qui reproche des faits pouvant recevoir la qualification de viol datant de 2013 quand elle était étudiante. Il représente aussi une dame de 57 ans, reprochant des faits d’agressions lors d’une consultation en 2016.

Dans le premier reportage de France 3, diffusé en février, Marc Bozzetto était accusé par deux jeunes femmes témoignant de manière anonyme. Elles affirmaient que le praticien avait eu des propos et des gestes déplacés « à des endroits qu’on n’a pas envie de mettre à nu ». L’octogénaire répondait, devant la caméra, que c’était « un ressenti normal de la femme, mais si toutes les femmes qu’on travaille sur le bassin portent plainte, on ne s’en sort plus et il faut arrêter le métier d’ostéopathe pelvien ».

L’école Atman, qui forme environ 300 élèves en cinq ans, se présente comme le premier campus d’ostéopathie holistique de France.