Dépistage à l'aéroport Nice-Côte d'Azur (Illustration) — SYSPEO/SIPA

L’Agence régionale de santé (ARS) Paca a dévoilé ce lundi soir à 20 Minutes le taux d’incidence du Covid-19 enregistré sur les sept derniers jours dans les Alpes-Maritimes. Et il est toujours en hausse. Avec 490 cas confirmés pour 100.000 habitants (462 du 1er au 7 février), le département bat à nouveau son propre record et reste toujours le plus durement touché de France métropolitaine.

Les Alpes-Maritimes frôlent désormais la barre symbolique des 500 cas confirmés pour 100.000 habitants au-dessus de laquelle l'Union européenne encourage ses pays membres à émettre des recommandations de ne pas se rendre dans les zones concernées.

Surchauffe en réa

Le département, où 40 % des tests positifs concernent désormais le variant anglais, enregistre parallèlement une nouvelle forte hausse des hospitalisations : 25 de plus dans des services conventionnels et 7 de plus en réanimation. La capacité initiale est largement dépassée (117,2 %) et 92 % des lits (y compris ceux spécialement libérés) sont occupés.

Depuis le début de la pandémie, 1.318 imputables au Covid-19 ont été enregistrés dans les hôpitaux et les Ehpad maralpins, selon les dernières données de l’ARS Paca.