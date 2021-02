Yasmine Gheribi dans son épicerie vegan Cabane du 12 à Nice. — La Cabane du 12

La Cabane du 12, qui a ouvert le 11 décembre à Nice, est la première épicerie vegan des Alpes-Maritimes.

Depuis trois ans, Wakey, rue Barla, vend des cosmétiques et des produits d’hygiènes en général totalement vegans, bio et français.

Vegan mode est aussi un concept niçois qui propose des vêtements de mode, de la maroquinerie et des chaussures faits entièrement sans produit animal.

À Nice, il est possible de continuer le « veganuary », une initiative qui vient d' Angleterre qui consiste à essayer de se passer de tous les produits alimentaires provenant d’animaux afin de découvrir les bienfaits du veganisme pendant le mois de janvier. Vêtements, fauxmages mais aussi sérum hydratant, voici comment être en symbiose avec ce mode de vie.

Cabane du 12, la première épicerie vegan des Alpes-Maritimes

Des fauxmages, des aiguillettes végétales ou toutes sortes de gâteaux, la Cabane du 12 a ouvert le 11 décembre dans le centre de Nice. En plus d’être une épicerie, c’est aussi un salon de thé et un concept store. Yasmine Gheribi a voulu implanter un lieu de vie et de rencontres dans le décor niçois. « Je suis devenue vegan à Paris où il était très facile de trouver des alternatives aux produits que j’avais l’habitude de consommer. J’ai voulu recréer ça ici, pour permettre à ceux qui le veulent, une meilleure transition, des conseils et des découvertes ».

Du vrac, du bio, des livres, des vins, des vêtements et des produits cosmétiques. Il y a de tout à la Cabane du 12 ! Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, Yasmine Gheribi fait elle-même la livraison à vélo dans Nice.

Wakey, tous les produits du quotidien bio, naturels et locaux

Méganne Monteillet a ouvert sa boutique rue Barla il y a trois ans pour « donner accès et donner envie ». Elle développe : « On retrouve tous les produits de la salle de bains mais aussi ceux pour le soin du visage, du corps et des protections hygiéniques. J’ai le côté vegan mais aussi écologique parce que je ne vends que des produits naturels et français ». La liste des cosmétiques proposés évolue en fonction de ses « exigences » et des « besoins des consommateurs ».

« Wakey c’est une façon pour moi de montrer que c’est possible de trouver des solutions à nos habitudes qui détruisent l’environnement tout en transmettant des connaissances aux clients. Et quand il s’agit de la peau, il faut pouvoir conseiller et tester », conclut Méganne Monteillet.

Dentifrices, savons, sérums hydratants, rouges à lèvres, il n’y a plus d’excuse pour consommer responsable !

Vegan mode pour s’habiller éthique et esthétique

Des baskets en liège façon piton ou encore des sacs faits à partir de chambres à air de vélo recyclées ? C’est le genre de produits à retrouver sur le site de Bergthor Bjarnason Francheteau. Cet Islandais a travaillé pendant vingt ans pour des grandes marques de luxe avant d’arriver à Nice et de créer une boutique en ligne qui propose exclusivement des vêtements, de la maroquinerie et des chaussures vegans. « Je voulais inventer un monde meilleur dans la mode. Je veux prouver qu’on peut consommer éthiquement tout en ayant un vrai sens de l’esthétique ».

En tout, une dizaine de marques sont vendues en ligne via Vegan mode, la plupart sont françaises, toutes sont européennes. Des produits sont également disponibles à la Cabane du 12 ainsi qu’à l’Anquevin, rue Cassini à Nice.