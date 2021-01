SOLIDARITE « On est loin du compte car on découvre tous les jours de nouvelles situations », nuance toutefois l’association

Une maison détruite dans le lit de la Vésubie — F.Spire/SIPA

De la générosité à un niveau inédit. Le Secours populaire a réalisé une collecte « record » au profit des sinistrés de la tempête qui a endeuillé les Alpes-Maritimes il y a trois mois. Le montant total avoisine 1,5 million d’euros grâce à « la tombola organisée par Julien Doré » et au « soutien d’entreprises et de particuliers », a précisé ce mercredi le secrétaire général de la fédération locale, Jean Stellittano.

L’initiative du chanteur amoureux de Saint-Martin-Vésubie a rapporté 932.470 euros. Le Secours populaire recevait en plus, ce mercredi, un chèque de Radio France de 22.110 euros, produit d’une vente aux enchères d’objets ayant appartenu à des sportifs.

Des besoins encore sur deux ans

Cependant, « on est loin du compte car tous les jours on découvre de nouvelles situations », nuance Jean Stellittano. « Les besoins sont à minima à 2 millions d’euros pour les deux prochaines années », a encore estimé le responsable.

Plus de 500 particuliers ont déjà reçu une aide alimentaire ou matérielle du Secours populaire pour se rééquiper en électroménager, payer un relogement temporaire, une facture d’électricité, etc. Des entrepreneurs sont aussi soutenus. « Le Secours populaire ne distribue pas d’argent, il en collecte et paie des factures à partir des besoins identifiés », a souligné Henriette Steinberg, secrétaire générale de la fédération nationale.

Les inondations du 3 octobre 2020 ont fait neuf morts, neuf disparus et provoqué deux milliards d’euros de dégâts dans les vallées de la Vésubie et de la Roya, notamment.