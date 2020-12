URBANISME Les axes Buffa et Gioffredo vont être végétalisés et des pistes cyclables vont être installées d'ici à 2023

Lancer le diaporama La rue de la Buffa (Illustration) — Ville de Nice

Après l’axe Joffre-Pastorelli, les rues Grimaldi, de la Liberté, Dante, de la Buffa, Gioffredo et Hôtel des Postes vont avoir droit à une végétalisation à Nice.

Les écologistes réclament des espèces méditerranéennes et des surfaces agricoles.

La majorité n’entend pas installer de potagers si près de la circulation.

La première version de la « trame verte », installée avant la campagne pour les municipales avec des « arbres en pots qui gênaient les cyclistes », était un « symbole de vos politiques de greenwashing ». Le tacle, signé Jean-Marc Governatori, est adressé au maire (LR) de Nice Christian Estrosi. Lundi, à l’occasion d’un conseil municipal organisé en visioconférence, l’écologiste et son groupe, comme l’ensemble des élus, ont voté la poursuite du projet. En pleine terre.

Après l’axe Joffre-Pastorelli, inauguré en novembre 2019, ce sont les rues Grimaldi, de la Liberté, Dante, de la Buffa, Gioffredo et Hôtel des Postes qui vont avoir droit à cette végétalisation. Fini, les plantes en pots donc, d’ici 2023, sur 5,1 km, et pour un budget global de 21,3 millions d’euros, financé à 70 % par la métropole. Au total, « 375 arbres et 9.000 arbustes devraient être plantés le long de ces rues », sur des espaces laissées libres par la suppression des couloirs de bus, précise la mairie. Le tout avec « plus d’espace aux piétons et une large piste cyclable à double-sens », promet encore la collectivité.

Pas de potagers ici

Et avec quelles essences ? Jean-Marc Governatori réclame que ces espaces verts soient « constitués d’espèces endémiques », évoquant notamment l’olivier et l’amandier. Il demande aussi d’en faire « des lieux d’agriculture urbaine ». Sur les espèces locales, l’adjointe à l’urbanisme Anne Ramos-Mazucco promet « des arbousiers et d’autres espèces méditerranéennes ainsi que des palmiers, emblématiques de Nice ».

Son collègue à la santé et à l’écologie, Richard Chemla, balaie par contre l’idée de mettre ici en place des potagers. « Puisque tous les véhicules ne sont pas électriques, le risque serait trop grand de retrouver des produits perturbateurs dans une production de fruits ou de légumes. Continuons à en faire, mais pas ici », dit-il. Depuis 2008, la ville indique que sept jardins collectifs et une centaine de jardins pédagogiques ont été créés.