ANIMAUX Plusieurs bêtes échappées dans la nature et retrouvées « restent sous la responsabilité du parc et sont vouées à le retrouver »

Plusieurs loups ont pu être retrouvés et capturés après la destruction du parc — OFB

Partiellement détruit par la furie des éléments, le soir du 2 octobre, le parc Alpha de Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes) pourrait finalement rouvrir dès l’été 2021. C’est en tout cas la volonté du Syndicat mixte pour le développement de la Vésubie et du Valdeblore et du département, qui comptent sur cet « atout touristique majeur ».

Le parc hébergeait treize loups de différentes espèces avant la tempête Alex. Certains ont été tués. D’autres, échappés dans la nature, n’ont toujours pas pu être récupérés. Ceux qui ont été « transférés momentanément pour leur sauvegarde restent sous la responsabilité du parc et sont voués à le retrouver », assure le président du département Charles-Ange Ginésy.

Le centre animalier, « qui accueille 70.000 visiteurs par an, est une vitrine du territoire maralpin et constitue un véritable moteur économique pour toute la vallée de la Vésubie et ses habitants », appuie l’élu. Le lieu « conserve des infrastructures viables », selon lui. Et des expertises sont en cours pour décider des travaux à mener.