La façade de l'hôpital Lenval, à Nice — ANP / 20 Minutes

Les urgences pédiatriques de l’hôpital Lenval de Nice, service où se présentent en moyenne 170 patients par jour venant, font peau neuve.

Des parcours distincts selon la gravité des cas doivent permettre de réduire les délais d’attente.

Ces travaux représentent 1,3 million d’investissement.

Dans l’entresol de l’hôpital Lenval, les urgences pédiatriques n’offriront toujours pas la splendide vue mer dont jouissent les étages supérieurs, mais un bien meilleur accueil des petits malades et de leurs parents. Ce service, où se présentent en moyenne 170 patients par jour venant de Nice et de toutes les Alpes-Maritimes, va être totalement métamorphosé.

« Nos locaux sont aujourd’hui sous dimensionnés, après une augmentation de la fréquentation de 15 % ces dix dernières années » reconnaît le directeur général de la fondation Lenval, Arnaud Pouillart. Alors, depuis un mois un vaste chantier a débuté pour agrandir les urgences, qui vont passer de 830 à 1.000 m2, mais surtout réorganiser leur fonctionnement.

Circuit court et circuit long

« Nous aurons un circuit court pour la petite traumatologie – les petites plaies, les entorses par exemple – et les petits cas médicaux comme le rhume, la constipation, explique Anne Rancurel, la cheffe des urgences pédiatriques. Cela permettra de diminuer le délai d’attente de ces patients valides », qui représentent 60 % des cas.

En parallèle, un circuit long sera dédié aux 40 % de cas plus graves « comme l’asthme sévère ou les fractures, qui nécessitent prise en charge technique plus complète ». Trois infirmières à l’accueil assureront l’orientation de l’enfant sur le bon circuit : « lors de la prise en charge elles vérifient les constantes, le motif de venue aux urgences et orientent le patient » développe la cheffe du service.

1,3 million d’euros de travaux

Et pour mettre un peu de gaîté dans cet environnement toujours austère, Lenval fait appel à Otom et un collectif de street artistes. Ils vont réaliser une fresque murale de près de 800 m2 dans la zone d’accueil extérieure.

« La difficulté que nous devons surmonter est de maintenir notre activité tout en effectuant les travaux, note le directeur général de la fondation Lenval. Nous sommes conscients de la gêne qui sera occasionnée ». La fin de ces travaux, qui représentent 1,3 million d’euros d’investissement dont 550.000 euros sont financés par l’Agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte-d'Azur, est prévue pour juillet 2021.