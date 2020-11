EPIDEMIE Tous les élèves et le personnel pourront bénéficier de tests gratuits, annonce le conseil régional Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Des tests vont être proposés à tous ceux qui ont fréquenté l'établissement (Illustration) — Enric Fontcuberta/EFE/SIPA

Une partie de l’internat avait déjà été fermée après la découverture de cas de Covid-19.

Tout sera mis en œuvre pour que l’établissement puisse rouvrir dès le lundi, annonce la Région.

« Un nouveau coup dur pour cet établissement qui a également été victime des intempéries de la tempête Alex en octobre ! » Sur son site Internet, la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur annonce que « tout sera mis en œuvre pour que le lycée Valdeblore puisse rouvrir dès le lundi 30 novembre.

Vendredi, le préfet des Alpes-Maritimes a signé un arrêté ordonnant la fermeture complète de l’établissement d’enseignement secondaire, ainsi que de son internat, « considérant la présence de cas avérés identifiés (de Covid-19) au sein du lycée de la Montagne ».

La décision s’applique jusqu’au samedi 28 novembre inclus, afin de « prévenir les risques de propagation ». Le 16 novembre déjà, un arrêté préfectoral avait imposé la fermeture du bâtiment 3 de l’internat pour la même raison.

Des tests pour tous les élèves et le personnel

Ce lundi, la région, gestionnaire des lycées, annonce que « jeudi, un centre de dépistage sera installé dans l’établissement, en partenariat avec la Métropole Nice Côte d’Azur. Tous les élèves et le personnel pourront être testés gratuitement afin de reprendre sereinement les cours la semaine suivante ». Une opération de désinfection des locaux est également prévue la semaine prochaine.

D’autres établissements sont fermés cette semaine en raison de cas de coronavirus en leur sein. C’est le cas de la crèche « Villa Isabelle » à Nice, d’une classe de second du lycée Calmette de Nice et de l’internat de l’école départementale de neige et d’altitude de La Colmiane.

L’épidémie de Covid-19 est en recul en France et dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur d’après les données publiées dimanche par Santé Publique France. Dans les Alpes-Maritimes, où la reprise de l’épidémie a été plus tardive qu’ailleurs, les indicateurs s’améliorent mais le nombre de malades hospitalisés est toujours en légère hausse, comme celui des patients en réanimation.