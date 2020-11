Le village de Noël de Nice en 2018 (Archives) — M. Frénois / ANP / 20 Minutes

Si les marchés ont toujours le droit de se tenir dans le respect des gestes barrières, celui de Noël n’aura pas lieu cette année à Nice.

Un choix dicté, selon Christian Estrosi, « pour soutenir [les] commerçants » et pour « que chacun vive un Noël de quartier ».

Des illuminations plus fournies dans toute la ville mais aucun petit chalet sur la place Masséna. L’épidémie de Covid-19, dont la deuxième vague semble avoir atteint un pic aussi dans le département des Alpes-Maritimes, a contraint la mairie de Nice à revoir sa copie pour les fêtes de fin d'année. Christian Estrosi a annoncé l’annulation du village de Noël, mais l’installation de décorations supplémentaires.

« Elles seront présentes partout, en ville et dans chaque quartier », a-t-il appuyé mardi soir dans une intervention diffusée sur Facebook. Sollicitée par 20 Minutes, la municipalité précise, sans pouvoir encore établir de données chiffrées, qu’il « y aura plus d’illuminations que d’habitude » et que l’ensemble des quartiers seront pourvus.

« Pour soutenir les commerçants »

Si les marchés ont toujours le droit de se tenir dans le respect des gestes barrières, celui de Noël n’aura pas lieu cette année à Nice. Un choix dicté, selon Christian Estrosi, « pour soutenir [les] commerçants » et pour « que chacun vive un Noël de quartier ».

« Je souhaite dès à présent l’ouverture de nos commerces le 27 novembre ainsi que le report d’un mois des soldes afin de ne pas aggraver davantage les pertes liées à cette période », a-t-il par ailleurs expliqué, indiquant que « de nouvelles mesures d’accompagnement et de soutien » seraient annoncées début décembre.

La fréquentation du village était en hausse

Le village de Noël de Nice, lancé il y a près de 25 ans, rassemblait ses dernières années une soixantaine d’exposants, dont des commerçants de la ville, des artisans et des artistes locaux, rappelle la mairie. L’espace, aménagé sur la place Masséna, avait vu sa fréquentation augmenter, passant d’environ 350.000 entrées en 2017 à 541.660 l’an passé. Depuis deux ans, le village accueillait en plus un espace de restauration.

Selon Christian Estrosi, la situation sanitaire amorce un léger mieux localement. Président du CHU de Nice, il notait lundi soir « de légères baisses des hospitalisations depuis quarante-huit heures ». La Métropole Nice Côte d’Azur affiche désormais un taux d’incidence de 266,4 (nombre de cas de Covid-19 pour 100.000 habitants) contre une moyenne de 270 au niveau national pour l’ensemble des métropoles, indique la collectivité.