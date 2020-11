La promenade des Anglais (Illustration) — F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Le bleu azur de la baie des Anges, les façades ocre de la place Masséna et les rues pittoresques de la vieille ville… Sur les cartes postales que s’arrachent les touristes,Nice fait un carton plein ! Prisée pour son architecture, la cinquième ville de France, deuxième après Paris en termes de fréquentation internationale, s’est construite sous influence italienne et plus tard anglaise. Mais entre deux de ses merveilles, qui font le bonheur des amateurs d'Instagram, certains bâtiments, qu’ils soient anciens ou construits plus récemment, sont loin de faire l’unanimité.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Quels sont, selon vous les édifices qui méritent de figurer dans le classement des bâtiments les plus laids de Nice ? Vous pouvez répondre juste en dessous :