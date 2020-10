Le Caïman NH90 (au premier plan), dimanche, sur l'aéroport de Nice — État-major des armées

Ils ont maintenu le pont aérien entre Nice et les villages sinistrés autant que possible ce dimanche, malgré de nouvelles perturbations dans le ciel. Un des douze hélicoptères mobilisé pour les opérations de secours dans les villages inondés des Alpes-Maritimes, un appareil militaire, a été contraint de perdre sa cargaison en mer en début d’après-midi. La séquence et le bruit du « plouf » ont été immortalisés par des particuliers

#alex06 Un hélicoptère perd son conteneur au-dessus de la mer, au large de l’aéroport.

🎥 Reporter Mobile @Nice_Matin pic.twitter.com/BNoCu34uxI — Benoit Guglielmi (@BenoitGuglielmi) October 4, 2020

« Cet hélicoptère NH90 Caïman transportait un groupe électrogène. Bien que sa masse soit transportable par un hélicoptère de ce type, la cargaison s’est mal comportée durant le transport, mettant en danger l’appareil et son équipage. Par mesure de sécurité, le choix a été fait de larguer la charge au-dessus de la mer, dans une zone où sa chute ne présentait aucun risque », a précisé l’Etat-major des armées à 20 Minutes.

Des évacuations de sinistrés par les airs

« Les causes exactes du comportement anormal de la cargaison lors de ce transport restent à préciser », a également indiqué cette source militaire.

Toute la journée de dimanche mais également samedi, de nombreuses rotations ont été organisées. Notamment pour transporter dans les zones ravagées par les inondations du matériel et des vivres mais également pour évacuer des personnes sinistrées.

Au cours du week-end, 210 sinistrés ont été évacués par les airs - État-major des armées

Sur tout le week-end, 210 autres personnes ont été évacuées par les airs jusqu’à l’aéroport de Nice. Une quarantaine « a été relogée dans des hôtels ou des appart-hôtels », a fait savoir la métropole Nice Côte d’Azur.