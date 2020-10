Un loup du Parc Alpha — Puremontagne

Les intempéries et les inondations qui ont ravagé plusieurs villages de montagne ce week-end dans le département des Alpes-Maritimes, n’ont pas épargné le parc Alpha loup, à Saint-Martin-Vésubie. La préfecture a confirmé ce dimanche peu avant 14h à 20 Minutes la « destruction » de ce centre animalier ouvert au public, sans plus de précision pour le moment. Une élue affirme que des « loups sont en liberté ».

Denise Leiboff, la maire du petit village de Lieuche, également présidente de l’Association des communes pastorales en Paca, avait alerté dès samedi sur son compte Facebook à propos de « cette information très préoccupante » reçue « de la préfecture ». Elle accompagnait son post avec la capture d’écran d’un compte rendu : « Parc alpha loup complètement détruit. Les loups sont en liberté. Confirmation par hélico ».

Des espèces qui ne sont pas présentes à l’état naturel

Inquiète notamment pour les troupeaux, elle réclame que « les mesures urgentes et concrètes qui s’imposent soient prises par les services de l’Etat dans les meilleurs délais ». Le parc Alpha loup accueillait avant les inondations douze animaux et notamment des espèces qui ne sont pas présentes dans cette zone à l’état naturel, dont des loups noirs du Canada et trois loups arctiques.

A midi, les nombreux services de secours engagés dans les vallées de la Tinée, de la Vésubie et de la Roya, étaient toujours à la recherche des huit personnes officiellement disparues et de dix autres « qui n’ont pas donné de nouvelles ».