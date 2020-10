Une rivière en crue (photo d'illustration) — M. Gile / SIPA

Les images sont impressionnantes. A Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes), un petit pont routier enjambant la rivière, un affluant du fleuve Var, s’est effondré ce vendredi après-midi. Sur les images, on voit plusieurs flashs orange, probablement provoqués par des câbles électriques sectionnés lors de l’affaissement du pont.

« Les dégâts sont considérables » dans cette commune, « qui est l’épicentre du phénomène », a indiqué le député Eric Ciotti, affirmant qu’il y est « tombé 235 mm d’eau en quelques heures ».

🔴 Le pont de Maissa à #SaintMartinVésubie a été coupée par la violence de la crue du Boréon en furie. #Meteo06 #AlpesMaritimes #VigilanceRouge

pic.twitter.com/WBymDmB0JC — Johan Rouquet (@JohanRouquet) October 2, 2020

La Vésubie a connu ce vendredi une brutale crue, causée par les pluies diluviennes de la tempête Alex, à partir de la mi-journée. Son niveau est passé de la normale, 0,55 mètre, à plus de 8 mètres en seulement 4 heures, d'après les données de Vigicrues. À 18 heures, son niveau était redescendu 6,68 mètres, ce qui reste très élevé.

Une personne recherchée

Les pompiers ont dû intervenir dans cette commune de Saint-Martin-Vésubie pour « mettre en sécurité » trois personnes. Ils sont toujours à la recherche une femme qui pourrait avoir été emportée par la Vésubie vers 15 heures.

Le département des Alpes-Maritimes est placé en vigilance « rouge » pour les risques de « crue » et de « pluie et inondation », et en vigilance « orange » pour orages et vagues de submersion. Le préfet a déclanché le plan ORSEC et demandé la fermeture de l’autoroute A8 et de quatre grands centres commerciaux notamment.