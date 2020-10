Un homme marche sous la pluie à Nice — Valéry Hache / AFP

Les accès au littoral, parcs et forêts sont interdits.

Aucun train ne circulera à partir de 11 heures.

La ville de Nice ouvre un centre d'hébergement d'urgence.

Les Alpes-Maritimes doivent passer en vigilance « rouge » pour le risque de « pluie et inondations » ce vendredi midi, le plus haut niveau d’alerte météo, en raison du passage de la tempête Alex. Le département est également en alerte « orange » pour les orages et vagues de submersion. Un coup de mer, avec des vagues jusqu’à 2,5 m est prévu.

« Les intempéries qui commencent dès ce matin, s’intensifient au cours d’après-midi et se poursuivent en soirée, en particulier sur le relief des Alpes-Maritimes », prévoit Météo-France.

Les remontées de sud que la dépression associée à #TempeteAlex génère vont donner un épisode méditerranéen particulièrement intense dans les Alpes maritimes avec localement jusqu'à 300 mm en 24h. #VigilanceRouge https://t.co/YYjMLxyVFj pic.twitter.com/JjcbSeREtk — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) October 2, 2020

Des cumuls de pluie record attendus

Les cumuls de pluie attendus sont considérables : de 80 à 120 mm sur le littoral de Mandelieu à Nice, de 100 à 150 mm sur le bord de mer entre Nice et Menton, et jusqu’à 300 mm dans l’intérieur des terres, ce qui constituerait un record.

#Meteo06

Vigilance ROUGE 🔴 "pluies-inondations"

Pour info ⬇️

-Toutes sorties des ports de plaisance sont interdites

-L’accès au massif forestier est interdit.

-Les TGV à destination de Nice s’arrêteront à Toulon dès 12h pic.twitter.com/Y5t145VBHI — PréfetAlpesMaritimes (@prefet06) October 2, 2020

« Le préfet demande expressément aux populations de rester à l’abri chez elle, de ne pas prendre son véhicule sauf cas d’absolue nécessité. » Dès jeudi, la préfecture des Alpes-Maritimes a annoncé que les crèches, écoles, collèges et lycées resteraient fermés ce vendredi. L’Université Côte d’Azur a pris la décision de n’accueillir aucun étudiant ni personnel.

La circulation des trains stoppée à 11 heures

Aucun train ne doit circuler à partir de 11 h dans les Alpes-Maritimes. Les TGV à destination de Nice s’arrêteront à Toulon. Une grande partie du littoral azuréen est également interdite d’accès.

C’est notamment le cas de la chaussée sud de la Promenade des Anglais, du sentier du littoral ainsi que de l’ensemble des plages de Nice et de Saint-Laurent-du-Var. A Menton, la promenade Reine-Astrid est également fermée à la circulation. A Cannes et à Mandelieu, des batardeaux et des pompes hydrauliques ont été installés.

Nos dispositifs de #protection (batardeaux, watergate) et de #pompage sont en cours de déploiement sur l’ensemble de notre territoire pic.twitter.com/OsEDJlU4i1 — Sebastien LEROY (@SebLeroyMLN) October 2, 2020

Dès ce vendredi matin, 500 pompiers et 555 policiers et gendarmes sont mobilisés sur l’ensemble du département.