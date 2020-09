Vingt-trois pompiers ont été mobilisés sur cet incendie. — Sdis06 / C. Sartor

Les pompiers ont été alertés vers 4h45 d’un incendie dans un restaurant situé au 167, promenade des Flots bleus, sur le port de Saint-Laurent-du-Var ( Alpes-Maritimes). Six véhicules et 23 pompiers ont été mobilisés pour lutter contre les flammes qui, à leur arrivée, avaient déjà gagné tout l’établissement.

Malgré leur intervention, le feu s’est rapidement propagé aux deux restaurants voisins. Les soldats du feu ont déployé une échelle aérienne et plusieurs petites lances. A 7h30, le Service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes précisait que l’incendie était circonscrit et que les pompiers « poursuivaient les opérations de refroidissement et d’extinction des foyers ».