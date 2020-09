Ça souffle fort ce vendredi dans les Alpes-Maritimes. Météo-France a placé le département en vigilance jaune « vent violent » jusqu’à samedi 6 heures et une forte houle est annoncée avec un avis de tempête, localement, en mer.

[PRUDENCE MÉTÉO] Vent jusqu'à 65 nœuds ce WE @meteofrance

À terre et en mer, conditions défavorables dès demain 08h00#PrudenceEnMer, sur le littoral et en Corse :

- Vérifier le mouillage

- Reporter sortie en mer, ou vérifier matériel sécu et prévenir un proche #UrgenceEnMer196