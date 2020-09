COVID-19 Cela concerne notamment les Journées du patrimoine et la 16e édition du Festival C Pas Classique

Un couple de personnes âgées masquées (image d'illustration). — Andrej ISAKOVIC / AFP

« A la lumière de la reprise de l’épidémie de COVID-19 dans les Alpes-Maritimes, tous les acteurs publics doivent prendre les mesures nécessaires pour limiter la progression du virus et protéger les populations les plus fragiles. J’ai donc pris la décision aujourd’hui d’annuler tous les évènements publics programmés à ce jour par le conseil départemental des Alpes-Maritimes » a annoncé ce vendredi le président de la collectivité Charles Ange Ginésy.

Le département est classé en zone rouge pour "circulation active" de la Covid-19 depuis le 27 août. Les Journées du Patrimoine prévues les 19 et 20 septembre, le programme d’animation séniors du Département, les concerts de l’Automne des Séniors et la 16e édition du Festival C Pas Classique, initialement prévue du 4 au 6 décembre à Acropolis, sont annulés.

Masque désormais obligatoire dans 18 communes

Cette annonce survient au lendemain de la décision du préfet des Alpes-Maritimes, Bernard Gonzalez, de rendre le masque « obligatoire dans l’intégralité de l’espace publique, des lieux publics, et/ou accessible au public des communes suivantes : Nice, Cannes, Antibes, Cagnes-sur-Mer, Grasse, le Cannet, Menton, Saint-Laurent-du-Var, Vallauris, Mandelieu-la-Napoule, Mougins, Vence, Villeneuve-Loubet, Beausoleil, Valbonne, Roquebrune-Cap-Martin, Carros et la Trinité ».

La mesure est valable tous les jours entre 8 heures et 1 heure du matin et les contrevenants s’exposent à une amende de 135 euros. Le port du masque reste également obligatoire dans les marchés, foires, brocantes et vides grenier de tout le département.