Un panneau imposant le port du masque (illustration). — SYSPEO/SIPA

Alors que mercredi déjà, le préfet des Alpes-Maritimes, Bernard Gonzalez, avait renforcé les mesures sanitaires, en vue de limiter la propagation de la Covid-19 par la fermeture avancée des restaurants et des « débits de boissons », un autre arrêté vient étendre l’obligation du port du masque.

Désormais, la protection est « obligatoire dans l’intégralité de l’espace publique, des lieux publics, et/ou accessible au public des communes suivantes : Nice, Cannes, Antibes, Cagnes-sur-Mer, Grasse, le Cannet, Menton, Saint-Laurent-du-Var, Vallauris, Mandelieu-la-Napoule, Mougins, Vence, Villeneuve-Loubet, Beausoleil, Valbonne, Roquebrune-Cap-Martin, Carros, la Trinité », indique le texte.

La mesure est valable tous les jours entre 8 h et 1 h du matin et les contrevenants s’exposent à une amende de 135 euros. Le port du masque reste également obligatoire dans les marchés, foires, brocantes et vides grenier de tout le département.