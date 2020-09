Le festival CanneSeries le 10 avril 2019 — Lionel Urman/SIPA

Privé de MipTV en avril, la Croisette n’aura pas non plus droit au Mipcom. Le plus important marché international de programmes TV a annoncé ce jeudi qu’il annulait son édition physique en 2020, prévue du 12 au 14 octobre, « en raison de l’impact continu du Covid-19 ». Le salon se tiendra en ligne. La troisième édition du festival CanneSeries aura en revanche lieu, comme prévu, du 9 au 14 octobre, ont assuré les organisateurs.

« Nous avons indiqué que nous n’organiserions l’événement physique que si les conditions le permettaient. En raison de l’incertitude permanente autour du Covid-19 […], nous pensons que le MIPCOM Online + est le moyen le plus efficace pour avancer et rassembler la communauté audiovisuelle internationale », avance Laurine Garaude, directrice de la division télévision de l’organisateur Reed MIDEM.

Le programme de CanneSeries le 22 septembre

A partir du 5 octobre, participants et exposants jouiront d’un accès anticipé à la plateforme, pourront assister à des briefings et à la bibliothèque de contenus du MIPJunior. Puis du 12 au 16, ils pourront assister à un programme de conférences et visionnages et mettre en place des rencontres en ligne. Du 17 octobre au 17 novembre, ces contenus seront disponibles à la demande (replay).

Deux épisodes de la saison 4 (la dernière) de la série Dix pour cent doivent être dévoilés en clôture du festival CanneSeries, dont la liste des invités et les conditions d’organisation n’ont pas encore été détaillées. Le programme doit être annoncé le 22 septembre.