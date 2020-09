L'école maternelle Fuont Cauda 2 à Nice, mardi 1er septembre 2020. — O. Ayed / 20 minutes / ANP

Alors que le pays connaît une recrudescence de l’épidémie de coronavirus, tous les enfants ont repris le chemin de l’école ce mardi.

Les 153 écoles publiques de Nice ont rouvert avec un personnel et des enseignants obligés de porter le masque, contrairement aux élèves.

« Je suis stressée comme une maman qui laisse son bébé à l’école pour la première fois », souffle la mère de Noé qui fait sa première rentrée des classes à l’ école maternelle Fuont Cauda 2 à Nice. Il est 10 h 30 ce mardi quand les derniers enfants entrent dans l’établissement, accrochés aux jambes de leurs parents.

Une rentrée classique ? Pas vraiment pourtant. La menace du nouveau coronavirus est rappelée dès l’entrée dans le bâtiment. Toutes les personnes qui entrent doivent se frictionner les mains avec du gel hydroalcoolique et les enseignants, le personnel et les parents doivent tous porter un masque selon les directives de l’Education nationale. Facile. A Nice, déjà depuis le 20 août, un arrêté rend le masque obligatoire sur l’ensemble de la commune. Enfin, sur les murs des parties communes, des comptines et des affiches expliquent aux enfants comment se moucher ou se laver les mains.

Les consignes d'hygiène expliquées aux enfants sont affichées dans les parties communes de l'école maternelle. - O. Ayed / 20 minutes / ANP

Des gestes, que certains ont déjà bien intégrés. « La petite est autonome, elle a compris pour les masques et qu’en extérieur, dès qu’elle touche quelque chose, elle se lave les mains », confie le grand-père d’Elya, occupée à dessiner.

Une élève de moyenne section fait sa rentrée à Nice dans un contexte de recrudescence de l'épidémie de coronavirus dans le pays. - O. Ayed / 20 minutes / ANP

Et malgré la reprise de tous les élèves et le risque d’une distanciation compliquée, certains parents se réjouissent de la reprise : « C’est bien pour les enfants, pour leur vie sociale », explique encore le papy. Même son de cloche du côté de la maman de Noé : « Je n’ai pas plus peur que ça et les enfants doivent avoir des interactions, c’est important. »

« Il faut tout mettre en œuvre pour réduire les inégalités »

Il est 11 h, les parents doivent repartir et les premiers cris et pleurs se font entendre. « C’est une rentrée masquée mais normale », tranche la directrice de cette école maternelle, Anne Guimonnet. La mise en place des consignes et du protocole sanitaire, lourd, a forcé les établissements à s’adapter aux nouvelles règles. « Quand on est directeur, il faut s’accorder à ces nouvelles façons de vivre, comme tout le monde. Je ne suis pas très inquiète, au début je l’étais mais aujourd’hui je suis plus sereine », analyse celle qui entame sa cinquième rentrée dans l’établissement.

Une rentrée inédite, masquée et surveillée mais importante pour le recteur de l’académie de Nice, Richard Laganier, qui évoque une « accentuation des efforts » sur les élèves du « premier degré » avec l’organisation d’évaluations « obligatoires » pour analyser « les acquis des élèves et pour effectuer un accompagnement personnalisé ». « Cette période a été compliquée pour les élèves. Il faut tout mettre en œuvre pour réduire les inégalités », ajoute le recteur.