POLITIQUE Alors que des élus RN et de la Droite populaire font leur rentrée sur le thème de la lutte contre l’insécurité à Nice, la DDSP fait part d’une diminution de la délinquance générale cette année

Philippe Vardon (RN) en conférence de presse entouré d'élus de son groupe pour parler de l'insécurité à Nice. — Grégoire Gonzalez de Linares

« Ramenons la sécurité dans notre ville », écrivent sur leurs tracts un groupe d’élus du Rassemblement Nation et de la Droite populaire de Nice, réuni autour de Philippe Vardon. Lundi, ils se sont retrouvés pour une conférence de presse sur le thème de « l’ensauvagement » de la ville et « l’explosion de l’insécurité ».

Le groupe énumère 24 attaques au couteau et treize fusillades depuis le début de l’année. Il demande « plus de présence policière » dans les rues de la ville, « l’ouverture de 10 vrais postes de police municipale pour mailler l’ensemble de la ville, et le renforcement de la brigade cynophile. »

« Il y a une baisse de la délinquance générale »

Si ces derniers mois ont été marqués par des tirs dans le quartier des Liserons, en juin, et aux Moulins, en juillet, et qu’il y a « un sentiment d’une recrudescence d’agression par armes blanche depuis la mi-mai, après le déconfinement », déclare le procureur de Nice Xavier Bonhomme, sur les chiffres de la délinquance, « les données sont plutôt à la baisse », annonce un représentant de la Direction centrale de la Sécurité publique (DDSP). « Pendant le déconfinement on a constaté des énervements d’automobilistes mais au total des infractions constatées, il y a plutôt une baisse de la délinquance générale », détaille-t-on du côté de la DDSP.

Les élus RN et de la Droite populaire annoncent de leur côté qu’ils distribueront dès vendredi des tracts qui appellent à ramener « la sécurité dans la ville ».