MUSIQUE Ce sera une fête de la musique différente cette année à cause de la crise sanitaire. Mais certaines villes adaptent les festivités. On fait le point sur la Côte d’Azur

Fête de la musique. (Illustration) — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Le ministre de la culture avait annoncé à la mi-mai que la Fête de la musique pourrait avoir lieu le 21 juin.

Les villes doivent s’adapter aux mesures sanitaires liées au Covid-19 telle que l’interdiction de se rassembler à plus de dix personnes sur la voie publique.

Dès la mi-mai, le ministre de la Culture, Franck Riester, avait confirmé l’organisation de la Fête de la musique, tout en restant soumise à certaines règles sanitaires, le coronavirus étant encore en circulation sur le territoire.

L’évènement pourra donc avoir lieu, mais dans un format inédit. Exit les « concerts spontanés » et les « rassemblements de plus de dix personnes », sauf pour ceux soumis à une autorisation de la préfecture.

On fait le point sur ce qui est prévu près de chez vous.

Déambulations musicales et concerts numériques sur la Côte

Sur la Côte d’Azur, il sera possible de profiter de cette fête musicale. Certaines villes se sont adaptées. À Cannes et Mouans-Sartoux, on a parié sur le numérique. Un concert à huis clos « Vivre l’été en fanfare ! » à 17 h, dans les jardins du Conservatoire de Cannes, sera diffusé en direct sur la page Facebook de la ville et les réseaux sociaux des orchestres participants. L’association Music4hereos organisera un concert à partir de 18 h 30 également diffusé sur la même page Facebook.

Enfin, l’Orchestre de Cannes se produira à 20 h 30 en direct sur ses réseaux sociaux – Facebook et YouTube – et sur les haut-parleurs de la place du marché de La Bocca, informe le communiqué cannois.

A Mouans-Sartoux, de 19 h à 20 h 30, un Facebook live DJ set sera diffusé en direct sur la page Facebook de la médiathèque. A Antibes et Juan-Les-Pins, ce sont des déambulations acoustiques qui sont proposées. Les curieux pourront circuler selon une trajectoire bien définie, de 18 h 30 à 22 h 30, pour apprécier la musique sans rester statique. Le programme complet des concerts ici.

Du côté des villages de l’arrière-pays niçois, des animations sont également organisées. Il se faut se renseigner directement sur leurs sites internets.

Les bars et les restaurants en fête

Dans tous les bars et les restaurants de la Côte qui le souhaitent, des animations en lien avec la fête de la musique sont autorisées. Ils pourront ainsi faire profiter leurs clients de cet événement musical. Seule condition, rappelée par la préfecture, celle de rester vigilant à ne pas générer « des rassemblements non maîtrisés sur la voie publique », rappelle le Préfet.

Nice, qui devait accueillir la fête de la musique diffusée sur France 2, n’a pas prévu d’événements en particulier. Toutefois, les Niçois pourront profiter dans les bars et les restaurants. Sur ce site, sont recensés les bars, cafés et restaurants qui proposent des festivités.