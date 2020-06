VACANCES Festivals et concerts s’annulent sur la Côte d’Azur cet été, la faute à l’épidémie du coronavirus. Mais « 20 Minutes » vous a trouvé des activités culturelles et patrimoniales à faire pour profiter de la saison

Théâtre et cinéma en plein air, musées, balades, il y a de quoi faire sur la Côte d'Azur cet été. — Pixabay

Le Covid-19 circule toujours en France, conduisant l’annulation de festivals et de concerts qui rassemblent beaucoup de monde.

Mais de nombreuses activités restent autorisées afin de profiter de l’été sur la Côte d’Azur.

Le Nice Jazz Festival à Nice, les Nuits Guitares de Beaulieu-sur-Mer, les Plages électroniques à Cannes, les Nuits du Sud de Vence, les Nuits Carrées d’ Antibes, sont autant d’événements qui rythment l’été sur la Côte d’Azur. A cause du nouveau coronavirus et des mesures sanitaires qui en découlent, ils ont tous été annulés ou reportés.

Mais pas de panique, de nombreuses activités restent à faire pour profiter de la saison. 20 Minutes vous a préparé cinq idées de sorties.

« Les Rendez-Vous de l’été » du Théâtre de Nice

Du 1er juillet au 28 août, le théâtre de Nice, en collaboration avec la ville, a concocté un programme estival. Des représentations en plein air, gratuites et sans réservation.

Dès cet été, le Théâtre National de Nice organise des spectacles gratuits en plein air. 🍃🎭



📅Rendez-vous tous les soirs à 19h, sur la promenade du Paillon pour les Contes d'apéro !



Découvrir la programmation : https://t.co/MOilVqi4w4#ExploreNiceCotedAzur #OnATousBesoinDuSud pic.twitter.com/W0QqpB2340 — Nice Tourisme (@Nice_Tourisme) June 10, 2020

Baptisés « Les Rendez-Vous de l’Eté », le théâtre propose deux événements : « Les Contes d’apéro », tous les jours sur la promenade du Paillon, et Le Jeu de l’amour et du hasard de Marivuax, spectacle donné sur la colline du Château.

Séances de cinéma en extérieur

Les projections en plein air du cinéma de Beaulieu-sur-Mer reprendront dès le 7 juillet prochain. Pour cinq euros vous pourrez découvrir les films du moment, en extérieur.

Le cinéma en plein air reprend le 7 juillet prochain à Beaulieu-sur-Mer et Saint-Jean-Cap-Ferrat. - Le Cinéma de Beaulieu

Rendez-vous au théâtre de la Batterie de Beaulieu-sur-Mer et dans le jardin du presbytère, à Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Des arts asiatiques tout l’été

Et pour des instants découvertes et culturels, le Musée des arts asiatiques de Nice, situé sur la célèbre promenade des Anglais, prolonge trois de ses expositions.

Dongba, des pictogrammes naxi à l’art contemporain, une exposition inédite en Europe, disponible jusqu’au dimanche 28 juin 2020. Palace Paradis, offrandes funéraires en papier de Taïwan, prolongée jusqu’au lundi 6 juillet 2020. Enfin, l’exposition de photographies Sentier de l’artiste japonais Ikuru Kuwajima, durera tout l’été. Elle prendra fin le dimanche 30 août.

Découverte de l’arrière-pays niçois à bord du train des Merveilles

C’est l’un des plus beaux trajets ferroviaires d’Europe. De Nice à Tende, le train des Merveilles sillonne les vallées du Paillon, de la Bévéra et de la Roya et permet aux voyageurs de découvrir l’arrière-pays niçois.

Embarquez à bord du Train des Merveilles et découvrez des paysages époustouflants de l’arrière pays niçois… Top départ ! pic.twitter.com/9a5WsNmcXM — SNCF (@SNCF) July 16, 2017

Tous les week-ends dès le 20 juin puis tous les jours à partir du 4 juillet jusqu’au 30 septembre, les curieux pourront profiter de la balade en train et seront accompagnés d’une guide conférencière durant les deux heures de trajet. Toutes les informations sont disponibles et mises à jour en ligne sur le site internet de l’Office de tourisme de Tende - Vallée des Merveilles.

Profiter du cadre idyllique du Mas des Escaravatiers

Alors que de nombreux concerts ont été annulés avec les mesures sanitaires liées au Covid-19, le Mas des Escaravatiers s’est adapté et propose une nouvelle offre pour continuer d’accueillir les amateurs de ce cadre idyllique.

Désormais, le service restauration est assuré quotidiennement au Mas des Escaravatiers. - Mas des Escaravatiers

Dès le mois de juin, un service de restauration s’est mis en place quasi quotidiennement au Mas – du mercredi au dimanche. Le dimanche, leur fameux brunch est toujours proposé.