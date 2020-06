Un voilier (Illustration) — Mickaël Bosredon/20 Minutes

Ils la voulaient cette naissance sur leur bateau. Mais ils ne s’attendaient pas à la voir arriver avec deux semaines d’avance et surtout pendant qu’ils se trouvaient en mer. Nina et Damien, qui vivent sur un voilier, ont finalement réussi à rejoindre le port d’Antibes à temps, samedi, pour accueillir leur petite fille, ont-ils raconté à Nice-Matin.

L’arrivée de Maylie était plutôt programmée pour la fin juin mais « les premières contractions ont eu lieu samedi vers 4 h 30 », la veille de la Fête des mères, et alors que le couple « était en mer, au mouillage », a expliqué Damien au quotidien régional.

Une naissance à bord « complètement voulue »

Ni une ni deux, le futur papa a mis le cap sur la terre ferme. Direction le port le plus proche : celui de la Gallice à Antibes. Le Perhapso arrive à quai peu après 7 h. Le travail se poursuit. Une sage-femme rejoint le couple sur les coups de midi.

Et c’est finalement à 16 h 49 que la petite fille de 3 kg voit enfin la lumière du jour, selon Nice-Matin. Cette naissance sur leur voilier de 13 m était « complètement voulue, dit Damien. On n’a rien contre les hôpitaux, mais on voulait vraiment être que nous. Surtout, on ne souhaitait pas être séparé comme c’est le cas ces derniers temps. »