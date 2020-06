TOURISME Ces vacances seront essentiellement hexagonales, la faute à la pandémie de coronavirus. « 20 Minutes » vous a donc concocté ses bons plans randos, à pied ou à vélo, près de Nice et en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le Parc national du Mercantour est le lieu privilégié pour de longues randonnées pédestres. — Mercantour

La crise sanitaire liée au coronavirus devrait favoriser le tourisme en France lors des prochains week-ends et cet été.

Pour vous inspirer un peu pour vos vacances, « 20 Minutes » a choisi cinq randos à pied ou à vélo à découvrir autour de Nice.

Après presque deux mois de confinement il est temps de s’aérer le corps et l’esprit. Alors que le gouvernement a annoncé que les vacances devraient se dérouler essentiellement en France, 20 Minutes a concocté une liste de randonnées et de balades à faire près de chez vous, à Nice et dans ses environs.

Des vues imprenables du Mont des Merveilles, dans le Parc du Mercantour

Le Mont des Merveilles, Parc National du Mercantour, (Alpes-Maritimes) - Mercantour

Mieux vaut être bon marcheur pour parcourir huit kilomètres de randonnée et découvrir le Mont des Merveilles, situé entre la vallée du même nom et la vallée de La Gordolasque. Pour s’y rendre, le départ se fait du Pont du Countet, à 1 h 30 en voiture de Nice.

Vous effectuerez une marche de 5 h 30 avec des dénivelés allant jusqu’à 2.600 mètres d’altitude. Au programme : des vues imprenables sur les lacs et les sommets du Mercantour… Et si vous avez un peu de chance vous pourrez rencontrer des chamois et des marmottes.

Sur les pas de l’empereur, la Route de Napoléon à Grasse

Située dans le parc naturel régional des Préalpes d’Azur à Grasse, la Route de Napoléon vous mettra sur les pas de l’empereur Napoléon 1er, plus de deux siècles plus tard. Vous découvrirez un espace de randonnée pédestre long de 165 km reliant Grasse à Sisteron À vous de déterminer jusqu’où vous pourrez aller. Cette randonnée peut également se faire à vélo, en VTT.

Entre terre et mer, les sentiers du littoral de l’Estérel

Les sentiers du littoral de L'Estérel. - Office de Tourisme Saint-Raphaël

À pied et à vélo, les sentiers du littoral de l’Estérel sont à parcourir pour s’imprégner du contraste entre la mer Méditerranée et le massif de l’Estérel. Sur plus de 200 km, deux parcours sont possibles.

Le premier est le sentier situé entre les Issambres et Saint-Aygulf. Ce parcours représente environ 7,5 km. Un peu plus longue, la randonnée au départ de Saint-Raphaël commence à partir du Port Santa Lucia jusqu’à la pointe de la Beaumette, à Aguay. Une marche de 11 km environ.

Cascades et chutes d’eau à découvrir à vélo dans les Gorges du Loup

Les gorges du Loup, Alpes-Maritimes - Office de Tourisme de La Colle sur Loup

C’est un parcours à réaliser à vélo. Sur une distance de plus de 66 km, des randonneurs doivent bien se préparer pour partir à la découverte du Haut Pays et ses gorges du Loup. Cascades et chutes d’eau impressionnantes sont au rendez-vous.

Ce parcours vous fera passer par la célèbre cascade de Courmes, dite « la pétrifiante », mais aussi par le village médiéval de Gréolières et ses deux châteaux. La route des gorges du Loup permet d’apprécier une vue imprenable sur toute la vallée du Loup. Ce parcours à vélo, ombragé et sinueux, est parfait pour l’été.

Dans la peau d’un coureur du Paris-Nice au col de Vence

Ce circuit est emprunté à chaque Paris-Nice. Cette belle boucle, au départ de Saint Laurent du Var, vous fera (re) découvrir le village provençal de Bouyon, aux portes de la vallée de L’Estéron. Vous longerez ensuite la rivière du même nom jusqu’au plateau du col de Vence et jusqu’à Vence. Un parcours de 74 kilomètres qui conviendra aux randonneurs expérimentés.