Les cervidés de la Réserves des Monts d'Azur — F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Libéré ! Délivré ! Mais pour aller où ? Avec le déconfinement, l’envie de se dégourdir les gambettes est bien là. Faut-il encore respecter les consignes toujours en vigueur avec l’épidémie de Covid-19... La mesure pourrait évoluait ces prochains jours mais, pour le moment, les déplacements sont toujours limités à 100 km.

Alors pour s’évader le temps de quelques heures ou quelques jours (sous réserve de trouver un hébergement), 20 Minutes a sélectionné cinq idées de sortie à faire près de Nice. Profitez-en, vous pourriez même découvrir votre propre région !

En balade insulaire sur les deux sœurs de Lérins

Les deux îles de Lérins, au large de Cannes - Eric Dervaux

Les navettes vers l’île Sainte-Marguerite et l’île Saint-Honorat, au large de Cannes, ont repris la mer avec des mesures sanitaires identiques à celles des transports terrestres. Pensez-donc à prendre vos masques ! Respiratoire et aussi de plongée si vous le voulez. Car, comme sur le littoral, la nage est autorisée. Pour la bronzette, en revanche, il faudra repasser, au mieux le 2 juin. Vous pourrez aussi visiter le musée de la mer (sur l’île Sainte-Marguerite), rouvert depuis le 22 mai.

En safari animalier à la Réserve des Monts d’Azur

Le dépaysement est assuré à quelques kilomètres de Grasse et à une heure de Nice. Sur la commune de Thorenc, la Réserve des Monts d’Azur a rouvert ses safaris aux visiteurs depuis le 15 mai. Ces explorateurs pourront y découvrir des bisons, des chevaux de Przewalski et 500 autres espèces d’animaux en liberté sur 700 ha.

Au grand air de la montagne dans le Mercantour

L’accès aux parcs départementaux et nationaux est de nouveau autorisé. Vous pourrez en profiter pour aller respirer le grand air dans le Mercantour notamment. A vous les lacs de Millefonts (où il n'est pas encore permis de se baigner) ou encore la Vallée des Merveilles ! Le musée des Merveilles, d’ailleurs, a rouvert ses portes samedi à Tende. En nature, attention toutefois à bien veiller à contourner les troupeaux. « Les chiens de protection ne sont plus habitués à la présence possible de randonneurs, VTTistes ou promeneurs » et pourraient se montrer agressifs prévient la préfecture.

Deux bouquetins des Alpes photographiés dans le parc national du Mercantour - L. Malthieux / Parc national du Mercantour

En plongée dans les gorges du Verdon

Des paysages à couper le souffle pour ceux qui ne souffrent pas... de vertige. C’est le programme d’une excursion au cœur des Gorges du Verdon, encore dans la limite des 100 km autour de Nice. A noter que, pour l’instant, la baignade dans le lac de Sainte-Croix n’est toujours pas autorisée.

Les Gorges du Verdon (capture écran). - Jetlag

En virée italienne, peut-être dès le 3 juin

Il faudra encore attendre... mais plus très longtemps. Pour les mordus de la dolce vita, l’Italie a prévu de rouvrir ses frontières aux touristes de la zone Schengen à partir du 3 juin. Il devrait donc être possible d’aller faire un tour au marché de San Remo ? A confirmer.