Le dauphin est resté de longues minutes entre les baigneurs — J.-C. Sanchez

Etait-il en détresse ou tout simplement curieux ? Ce dimanche après-midi, un dauphin s’est approché du littoral jusqu’à se retrouver au contact de baigneurs et de plaisanciers, au niveau de Théoule-sur-Mer, près de Cannes (Alpes-Maritimes).

Selon les secours, appelés sur place, le cétacé « semblait échoué ». « A l’arrivée des sapeurs-pompiers, l’animal agité était désorienté », expliquent les pompiers. D’après un autre témoin de la scène, le dauphin « n’avait pas l’air mal ». « On aurait dit qu’il s’amusait avec les baigneurs, explique Jean-Christophe Sanchez. Ce qui m’a inquiété pour lui, c’est que, le voyant, les baigneurs étaient de plus en plus nombreux à le suivre ».

L’animal marin a fini par retrouver le large au bout de quelques minutes. « Il a repris ses esprits » alors que « le vétérinaire du Service départemental d’incendie et de secours [Sdis] était en route pour porter assistance à l’animal marin », ont précisé les pompiers.