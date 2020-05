La pluie s'est invitée pour ce premier week-end de déconfinement — F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Les plages dans douze des seize communes du littoral des Alpes-Maritimes ont rouvert ce week-end pour une utilisation « dynamique ».

A Cannes, les règles ont été bien respectées alors que la pluie tombait sur la Côte d’Azur.

Pour « les batailles de sables » avec sa petite sœur, Clément devra repasser. Ce petit Cannois de 11 ans qui « avait très envie de revoir la mer » a dû se contenter de l’observer depuis la selle de son vélo sur le bitume du boulevard du Midi.

A Cannes, comme dans les autres villes de la Côte d’Azur où les plages ont pu rouvrir pour certaines activités, la météo a joué les trouble-fêtes samedi et dimanche. Des averses intermittentes ont émaillé ce week-end de retrouvailles (sous conditions) entre les Azuréens et la Méditerranée, après deux mois de confinement. Oui, vous avez bien lu ! Pendant que les Parisiens avaient droit à un beau soleil, la pluie tombait sans vergogne sur les Alpes-Maritimes.

Les règles sont affichées à chaque entrée de la plage - F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

« Ne pas rester statiques »

« Le petit a insisté pour qu’on vienne. Là, on s’est juste arrêtés pour refaire ses lacets, se justifient Alessandro et Clarisse, assis sur le sable mouillé avec leurs deux enfants. On sait bien qu’on ne peut pas rester statiques. De toute façon, avec ce temps, on n’en a pas franchement envie. »

C’est fait ! À @VilledeNice, la signalétique est en train d’être installée pour la réouverture « dynamique » et donc sportive des #plages dès demain. Elles seront accessibles de 7h à 22h. Bronzage, pique-nique et pêche restent interdits #Deconfinement #Covid_19 pic.twitter.com/Wgge1EWVjF — Fabien Binacchi (@fabienbinacchi) May 15, 2020

Par arrêté préfectoral, et à la demande expresse des maires, douze communes du littoral (sur seize), dont Cannes donc et Nice notamment, ont pu rouvrir leur façade maritime pour une « utilisation dynamique ». En clair, les balades et les activités sportives – que certains avaient déjà repris depuis quelques jours - sont à nouveau permises, entre 6 h du matin et 20 h, mais les pique-niques et les séances de bronzette (dans tous les cas compliqués sous la pluie) restent pour le moment interdits.

Ce surfeur, qui cherche encore la bonne vague à @villecannes, n’a pas réussi à patienter jusqu’à ce week-end et la possible réouverture des #plages pour les activités sportives#Deconfinement #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/ecpB6pZXfa — Fabien Binacchi (@fabienbinacchi) May 12, 2020

« Aucun débordement »

Du côté de la Bocca, 20 Minutes a pu observer des courageux dans leur canoë ou encore quelques téméraires skieurs nautiques, mais pas de pêcheur. Dans la cité des festivals, contrairement à Nice, la pêche individuelle est pourtant également permise.

Balades ou ski nautique pour les plus courageux - F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

« Il n’y a eu aucun débordement ce week-end, même si le temps y est pour beaucoup, relevait dimanche soir le maire de Cannes David Lisnard. Je crois que les consignes sont de toute façon bien passées. Le tout est d’éviter pour le moment, comme dans les autres espaces publics, les regroupements. Et nous le contrôlerons. »

A Cannes, des patrouilles de la police municipale sont prévues et la ville a décidé de réactiver dès à présent sa brigade des plages.