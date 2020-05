Le Drive-in festival, un événement itinérant qui doit aussi passer par Marseille et les Hauts-de-France, a également débuter samedi soir à Bordeaux — UGO AMEZ/SIPA

C’est E.T. l’extraterrestre, le classique de Spielberg, qui ouvrira la séance. Mais deux avant-premières seront également à l’affiche. Dès mercredi soir, un « ciné drive », un cinéma éphémère accessible par des spectateurs installés dans leur voiture, sera installé sur le parking du Palm beach, à l’est de Cannes, a annoncé la mairie. Cinq soirées de projections sont prévues, à 21h30, jusqu’au dimanche 24 mai.

Le Ciné drive débarque sur la Croisette. Du 20 au 24 mai, alors que @villecannes aurait du avoir son @Festival_Cannes, une séance sera organisée tous les soirs sur le parking du Palm beach. Les tickets seront à 6,5€ pour chaque occupant de chaque voiture #Deconfinement pic.twitter.com/RWw4VhPbdw — Fabien Binacchi (@fabienbinacchi) May 16, 2020

L’initiative, qui fait écho au lancement, samedi à Bordeaux, du festival Drive-in, fait grincer des dents la Fédération des cinémas. « La FNCF regrette profondément les dégâts médiatiques et économiques que provoqueront ces manifestations qui détournent les spectateurs, les médias, l’administration locale et nationale du seul combat à mener : la réouverture des salles », a-t-elle jugé.

Avec les salles de cinéma de la ville

A Cannes, le dispositif est pourtant coordonné avec les exploitants des salles de cinéma de la ville, assure la mairie. Elle a également obtenu « le soutien de Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes », qui aurait dû se tenir jusqu’au 23 mai. D’ailleurs, Le Carnaval des animaux - Aquarium, la composition de Camille Saint-Saëns qui précède les projections des films en sélection, ouvrira « symboliquement » chaque projection.

Après E.T. (mardi donc), L’Appel de la forêt (jeudi), La Daronne (vendredi), Le voyage du Dr Dolittle (samedi) et Singing Club (dimanche) sont programmés. La billetterie se fait uniquement avant les projections et uniquement en ligne. Le tarif est de 6,50 par euros personne dans chaque véhicule.