ARRETES « L’interdiction des locations de chambres d’hôtel et d’hébergements saisonniers à des fins touristiques » est toujours en vigueur

L'avenue Jean-Médecin, à Nice, complètement vide le soir du 21 mars 2020, alors qu'un couvre-feu vient d'être instauré dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus — ANP / 20 Minutes

Il concerne 24 communes du littoral et de plus de 10.000 habitants sur la Côte d’Azur. L’arrêté préfectoral imposant un couvre-feu entre 22 h et 5 h du matin dans le cadre de la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus a été prolongé jusqu’au 11 mai, font savoir les services de l’Etat dans les Alpes-Maritimes.

L’arrêté préfectoral instaurant un #couvrefeu dans les #AlpesMaritimes vient d’être signé. Il ne concerne finalement que les communes de plus de 10.000 habitants et celles situées sur le littoral #COVID19 #coronavirus #confinementjour6 pic.twitter.com/i9bnHRlHD5 — Fabien Binacchi (@fabienbinacchi) March 22, 2020

« L’interdiction dans l’ensemble du département des locations de chambres d’hôtel et d’hébergements saisonniers à des fins touristiques » et « l’interdiction d’accès au port de Nice, hors ayants droit », sont également renouvelées jusqu’à la même date, pour faire respecter le confinement, a aussi précisé la préfecture des Alpes-Maritimes.

Les massifs forestiers toujours interdits d’accès

Ces nouvelles mesures sont décidées suite à l’intervention du président de la République, lundi soir, et la publication au Journal officiel du décret n°2020-423 du 14 avril prolongeant les mesures nationales de restriction des déplacements jusqu’au 11 mai 2020.

La préfecture souligne également que les interdictions d’accès aux massifs forestiers, aux berges des rivières, fleuves et canaux ainsi qu’au rivage du littoral et au sentier du littoral vont continuer à s’appliquer.