Une femme portant un masque pendant l'épidémie de Covid-19 (Illustration) — S.Salom-Gomis/Sipa

« La ville de Nice sera en mesure, d’ici huit à dix jours, de fournir un masque à chaque habitant. » C’est l’annonce qui a été faite ce lundi par le maire LR Christian Estrosi pour « aller plus loin » dans la lutte contre la propagation du coronavirus.

« Un masque lavable et réutilisable pendant un mois et qui respectera les normes sanitaires de notre pays sera mis à la disposition de tous les Niçois », a indiqué l’élu, sans révéler plus de détails sur sa conception. « Ils ont été trouvés chez un fournisseur français mais je n’exclus pas qu’une chaîne de production locale soit lancée dans une quinzaine de jours », a-t-il expliqué.

Sorties interdites sans le masque

Le maire de Nice a en revanche précisé qu’un arrêté municipal serait pris, dès lors que les masques seront disponibles, pour interdire les sorties de ceux qui n’en seraient pas équipés. « Nous avons déjà lancé des distributions de masques pour les personnels de santé et nous allons les élargir aux commerçants dès les prochains jours », a-t-il aussi fait savoir.

Christian Estrosi tenait ce lundi une visioconférence de presse en compagnie du préfet des Alpes-Maritimes, Bernard Gonzalez, et du procureur de la République de Nice, Xavier Bonhomme, pour lancer un « cri d’alarme » contre le « relâchement » observé ce week-end dans les règles du confinement.