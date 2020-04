Le Palais des festivals à Cannes a été reconverti en centre d’accueil pour les SDF durant la pandémie de coronavirus — SYSPEO/SIPA

Le Mipim, le Midem, le Miptv, CanneSeries… et maintenant, le Cannes Lions. Ce vendredi 3 avril, le festival international de la publicité et de la créativité s’est ajouté à la longue liste des congrès annulés à Cannes, en raison de la pandémie de Covid-19.

Le plus grand événement professionnel du genre, qui réunit chaque année plus de 15.000 participants venus d’une centaine de pays, avait été initialement reporté du 26 au 30 octobre.

We have taken the difficult decision to cancel Cannes Lions 2020 due to the impact COVID-19 is continuing to have on our industry and the world. The next edition of the Festival will run June 21-25, 2021. Read full statement here https://t.co/it1k2mn8gt — cannes_lions (@Cannes_Lions) April 3, 2020

« Supprimer les spéculations »

« Nous avons conscience que la communauté créative a d’autres défis à relever, et n’est tout simplement pas en mesure de proposer le travail qui servira de référence, explique Philip Thomas, président du Cannes Lions, dans un communiqué. Les industries du marketing et de la création, comme tant d’autres, sont actuellement dans la tourmente, et il est clair que nous pouvons prendre notre petite part en supprimant toutes les spéculations sur le Festival cette année. Nous avons essayé de prendre nos décisions le plus tôt possible pour donner à l’industrie une clarté totale sur la situation, et c’est pourquoi nous annonçons cette décision aujourd’hui. »

Rendez-vous en 2021

Simon Cook, directeur général de l’événement, donne quant à lui rendez-vous à l’année prochaine : « Nous croyons fermement que les Lions continuent d’offrir une reconnaissance précieuse à la communauté créative et nous sommes impatients de célébrer et d’honorer son travail en 2021, lorsque le monde se sentira plus stable, et que notre communauté pourra donner à son travail l’attention qu’il mérite. »

La prochaine édition du Cannes Lions se tiendra du 21 au 25 juin 2021.