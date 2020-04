COUP DE MAIN Ils offrent leur écoute et leurs conseils pour éviter l’engorgement du 15 par des appels non urgents

Comme le Dr Gérard Muller, les papys médecins apportent leur aide depuis leur domicile — G. Muller

Une centaine de médecins retraités des Alpes-Maritimes se sont regroupés au sein de la plateforme SOS Papy Médecin.

Ils répondent aux sollicitations des malades via leur page Facebook, et bientôt par téléphone.

À l'origine du projet, le Dr Gérard Muller rappelle que la vocation n'est pas de se substituer aux urgences ni aux médecins traitants.

Les « petits jeunes » ont la soixantaine, les plus « anciens » ont franchi le cap des 80. Ils ont porté la blouse toute leur vie professionnelle, ils ont aujourd’hui les cheveux blancs ou grisonnants, mais ils sont encore là pour aider la population. Ces combattants sanitaires, ce sont les « Papys médecins ».

Éviter le carnage

110 des 680 médecins retraités des Alpes-Maritimes ont répondu à l’appel du Dr Gérard Muller, relayé par le conseil de l’Ordre et l’Union syndicale des médecins des Alpes-Martimes. Ces généralistes, spécialistes ou encore professeurs reprennent du service bénévolement au sein de la plateforme SOS Papy Médecin.

« Très rapidement lorsqu’on a eu des nouvelles de Chine, on a découvert que les personnes les plus atteintes étaient les plus âgées. Si on venait avec l’équipe de volontaires sur le terrain, ça allait être un carnage. C’est de là qu’est partie l’idée d’aider tout en restant à domicile », explique le médecin urgentiste à l’origine du projet.

Prendre le temps de l’écoute

Limité à la durée du stade 3 de la pandémie de coronavirus, ce dispositif a pour but « de soulager le centre 15 en lui évitant les appels non urgents », comme le souligne le Dr Muller. « Nous ne sommes pas un service d’urgence, nous ne nous substituons pas aux médecins, nous ne faisons pas d’ordonnance. Nous sommes un service d’écoute, qui est là pour conseiller les personnes inquiètes et, dès lors qu’un caractère d’urgence intervient dans l’échange, nous redirigeons vers le centre 15 ou un médecin en exercice », précise le professionnel.

Forts de leurs expériences, les « papys médecins » prennent le temps du dialogue. « Quand on est avec un patient, on a le temps. On ne minimise jamais car tout le monde a le droit d’avoir la trouille. On essaie de partager notre vécu médical, de tempérer. Et croyez-moi, en ce moment, c’est rendre un service immense que de permettre à des personnes qui s’affolent de retrouver leur calme. »

Pour preuve, le Dr Muller prend l’exemple de cette patiente de Besançon avec qui il est en contact depuis mercredi soir : « Elle trouvait que son médecin prenait son cas à la légère. Après discussion, je lui ai recommandé de faire ce qu’il lui avait indiqué car elle n’avait pas de difficultés respiratoires. Je lui ai dit qu’elle devait se reposer et que je la rappellerais le lendemain (ce jeudi). Ce matin, je l’ai eue à 6 h 40. Elle avait passé une bonne nuit. »

Disponibles sur Facebook et bientôt par téléphone

Pour les contacter, une page Facebook a été créée. Les patients qui pensent être atteints du Covid-19 ou souffrir de toutes autres pathologies peuvent directement y envoyer un message ou aller dans la rubrique « À propos », cliquer sur la liste des médecins et choisir celui avec lequel ils souhaitent échanger. N’étant pas un service d’urgence, SOS Papy Médecin répond « dans un délai de quelques minutes à quelques heures ».

Capture d'écran de la page de SOS Papy Médecin - SOS Papy Médecin

En parallèle, la métropole Nice Côte d’Azur travaille à intégrer les médecins retraités azuréens dans le dispositif « Nice consultation » lancé le vendredi 27 mars. La plateforme de téléconsultation joignable tous les jours de 8 h à 22 h au 04 97 13 40 80, ou par courriel à niceteleconsultation@nicecotedazur.org, permet aux patients de joindre un médecin lorsque leur médecin traitant n’est pas disponible. « Ils s’occuperont de l’aspect psychologique », détaille le service communication.